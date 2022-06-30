"Нафтогаз" намерен перевернуть ситуацию на рынке топлива – что ждет украинцев

"Нафтогаз" закупает все больше топлива / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня
НАК "Нафтогаз Украины" планирует в июле импортировать в Украину 15,6 тыс. бензина и дизтоплива и со временем стать лидером топливного рынка.
Об этом сообщил глава компании на своей страничке в Facebook.
По его словам, "Нафтогаз" стремительно наращивает поставки и сможет занять лидирующую позицию уже через несколько месяцев.
Только в мае компания поставила в Украину 2000 тонн дизеля, а в июне уже 5600. На следующий месяц "Нафтогаз" законтрактовал 4000 тонн бензина и 11 600 тонн дизельного топлива.
"Уже третий месяц мы наращиваем объемы их поставки, в среднем в 2,5 раза ежемесячно… Если такие темпы наращивания импорта нефтепродуктов будут сохраняться и дальше, то уже через несколько месяцев "Нафтогаз" может стать лидером на рынке", – написал Витренко.
Глава компании подчеркнул, что с этим столкнулись абсолютно все импортеры.
Что будет с бензиновым кризисом в июле?
Ситуация с дефицитом топлива понемногу выравнивается, поставка с европейских рынков постепенно налаживается и растет.
Глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус заявил, что ситуация может полностью стабилизироваться уже в июле и на АЗС даже могут снять ограничения на покупку топлива.
Герус считает, что именно российский агрессор пытался создать глубокий кризис горючего в Украине, но планы Кремля уже сорваны и воплотить их не получится.
"Сегодня" ранее писали, сколько стоит топливо на украинских АЗС, и рассказывали, что будет с ценами на горючее уже в ближайшее время.