"Нафтогаз" має намір перевернути ситуацію на ринку пального – що чекає на українців

"Нафтогаз" закуповує дедалі більше пального / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

НАК "Нафтогаз України" планує у липні імпортувати в Україну 15,6 тис. бензину та дизпального і згодом – стати лідером ринку пального.

Про це повідомив голова компанії на своїй сторінці у Facebook.

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За його словами, "Нафтогаз" стрімко нарощує постачання і зможе зайняти лідируючу позицію вже за кілька місяців.

Лише у травні компанія поставила в Україну 2000 тонн дизеля, а в червні вже 5600. Наступного місяця "Нафтогаз" законтрактував 4000 тонн бензину та 11 600 тонн дизельного пального.

"Вже третій місяць ми нарощуємо обсяги їх постачання, в середньому в 2,5 рази щомісяця... Якщо такі темпи нарощування імпорту нафтопродуктів зберігатимуться й надалі, то вже за кілька місяців "Нафтогаз" може стати лідером на ринку", – написав Вітренко.

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Він також зазначив, що "Нафтогаз" міг би законтрактувати обсяги в десятки разів більші, але їм не дають цього зробити логістичні обмеження щодо доставки нафтопродуктів з великих портів Європи до українського кордону.

Глава компанії наголосив, що з цим зіткнулися абсолютно всі імпортери.

Що буде з бензиновою кризою у липні?

Ситуація з дефіцитом пального потроху вирівнюється, постачання з європейських ринків поступово налагоджується та зростає.

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Голова Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус заявив, що ситуація може повністю стабілізуватися вже у липні й на АЗС навіть можуть зняти обмеження на купівлю пального.

Герус вважає, що саме російський агресор намагався створити глибоку кризу пального в Україні, але плани Кремля вже зірвані і втілити їх не вдасться.

"Сьогодні" раніше писали, скільки коштує пальне на українських АЗС, і розповідали, що буде з цінами на пальне вже найближчим часом.