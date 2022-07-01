На рынке валют снова переполох? Что происходит с долларом в ПриватБанке, ПУМБ и Ощадбанке

Что происходит с курсом доллара в банках / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

Украинские банки обновили курс доллара. В пятницу, 1 июля, средний курс продажи американской валюты в финансовых учреждениях составляет 35,3 грн/долл.

"Сегодня" рассказывают, сколько стоит валюта в самых популярных банках Украины.

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Так, по данным специализированного сайта "Минфин", ситуация выглядит так:

ПриватБанк – 35.3/35.7 грн/долл.;

Ощадбанк – 35.3/35.7 грн/долл.;

ПУМБ – 35,2/35,7 грн/долл.;

Укрэксимбанк – 35.3/35.8 грн/долл.;

Райффайзен Банк – 35.4/36.0 грн/долл.;

Укргазбанк – 34.9/35.7 грн/долл.;

Альфа-Банк – 35.0/35.5 грн/долл.;

OTP Bank – 33.0/35.25 грн/долл.;

Укрсиббанк – 29.26/29.55 грн/долл.;

Универсал Банк – 34.4/35.7 грн/долл.

Доллар на черном рынке

Тем временем у спекулянтов курс американской валюты пока без резких скачков.

Судя по обновленным данным на пятницу, 1 июля, средний курс продажи доллара составляет 35,55 грн, а покупки – 35,45 грн.

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НБУ отпустит курс?

Если снимут ограничения на импорт товаров, то придется отпустить и официальный курс доллара, но в таком случае никто не знает, где он остановится.

Такое мнение озвучил аналитик финансовых рынков Иван Угляница в комментарии UBR.ua.

По его словами, процесс сдерживается именно из-за этой неопределенности. Дело в том, что импорт и экспорт в стране кардинально разделились. Импортеры, по сути, покупают валюту у Нацбанка, которая намного дешевле рыночной.

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А экспорту приходится страдать, продавая валюту по максимально низкому курсу.

"Сегодня" уже писали, что произойдет с долларом в ближайшие полгода, и рассказывали, что может измениться на валютном рынке совсем скоро.