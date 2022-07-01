На ринку валют знову переполох? Що відбувається з доларом у ПриватБанку, ПУМБ та Ощадбанку

Що відбувається з курсом долару в банках / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Українські банки оновили курс долара. У п'ятницю, 1 липня, середній курс продажу американської валюти у фінансових установах становить 35,3 грн/дол.

"Сьогодні" розповідають, скільки коштує валюта у найпопулярніших банках України.

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Так, за даними спеціалізованого сайту "Мінфін", ситуація виглядає так:

ПриватБанк – 35.3/35.7 грн/дол;

Ощадбанк – 35.3/35.7 грн/дол;

ПУМБ – 35,2/35,7 грн/дол;

Укрексімбанк – 35.3/35.8 грн/дол;

Райффайзен Банк – 35.4/36.0 грн/дол;

Укргазбанк – 34.9/35.7 грн/дол;

Альфа-Банк – 35.0/35.5 грн/дол;

OTP Bank – 33.0/35.25 грн/дол;

Укрсиббанк – 29.26/29.55 грн/дол;

Універсал Банк – 34.4/35.7 грн/дол.

Долар на чорному ринку

Тим часом у спекулянтів курс американської валюти поки що без різких стрибків.

Судячи з оновлених даних на п'ятницю, 1 липня, середній курс продажу долара становить 35,55 грн, а покупки – 35,45 грн.

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НБУ відпустить курс?

Якщо знімуть обмеження на імпорт товарів, то доведеться відпустити та офіційний курс долара Але в такому випадку ніхто не знає, де він зупиниться.

Таку думку озвучив аналітик фінансових ринків Іван Угляниця у коментарі UBR.ua.

За його словами, процес стримуєтеся саме через цю невизначеність. Справа в тому, що імпорт та експорт у країні кардинально розділилися. Імпортери, по суті, купують валюту у Нацбанку, яка набагато дешевша за ринкову.

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А експорту доводиться страждати, продаючи валюту за максимально низьким курсом.

"Сьогодні" вже писали, що станеться з доларом у найближчі півроку, і розповідали, що може змінитися на валютному ринку зовсім скоро.