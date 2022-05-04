На "Новой почте" запустили услугу для переселенцев – что теперь доступно

Переселенцы могут забрать свои выплаты на "Новой почте" / Фото: Коллаж: Сегодня, Новая Почта

"Новая почта" запустила услугу для переселенцев и теперь они могут получить свои выплаты от Всемирной продовольственной программы ООН в отделениях компании.

О новой услуге рассказали в пресс-службе "Новой почты".

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Как получить деньги

При оформлении финансовой помощи следует выбрать способ получения помощи "Новая почта". Дальше должен прийти код от партнера ООН в Украине. С этим кодом нужно:

прийти в отделение;

сказать оператору, что нужно получить перевод от Western Union;

назвать этот код;

показать документ, удостоверяющий личность.

А с вопросами начисления денежной помощи можно обращаться на горячую линию Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Украине по телефону 080030771.

Дополнительная поддержка внутренне перемещенных лиц

Ранее Кабмин утвердил постановление о дополнительных выплатах ВПЛ в рамках совместного проекта с Всемирной продовольственной программой ООН.

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"Выплата пособий в рамках реализации проекта осуществляется дополнительно без предоставления отдельного обращения внутренне перемещенным лицом на основании сведений, содержащихся в Единой информационной базе данных о внутренне перемещенных лицах, независимо от получения лицом других видов помощи, в частности выплаты пособия на проживание внутренне перемещенным лицам", – говорится в документе.

Выплата помощи производится в размере 2220 гривен на каждого члена домохозяйства в месяц, но не более трех человек. Деньги будут давать ежемесячно в течение трех месяцев через систему Международных денежных переводов Western Union на территории Украины.

Акция от "Новой почты"

"Новая почта" запускает доставку личных вещей из Украины в страны Европы со скидками "Вещи из дома за границу".

Она позволяет отправить чемодан или коробку с личными вещами в одну из 24 европейских стран со скидками от 50 до 80%. Сумма скидки зависит от веса посылки и расстояния до страны.

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Однако заметьте, что отправлять можно только личные вещи, а не новые покупки.

"Сегодня" также рассказывали, что некоторые украинцы могут получить еще 2200 грн, и что делать переселенцам, чтобы получить выплаты от государства.