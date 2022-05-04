На "Новій пошті" запустили послугу для переселенців – що тепер доступно

Переселенці можуть забрати свої виплати на "Новій пошті" / Фото: Колаж: Сьогодні, Нова Пошта

"Нова пошта" запустила послугу для переселенців, і тепер вони можуть отримати свої виплати від Всесвітньої продовольчої програми ООН у відділеннях компанії.

Про нову послугу розповіли у пресслужбі "Нової пошти".

Реклама

Як отримати гроші

Під час оформлення фінансової допомоги потрібно обрати спосіб отримання допомоги "Нова пошта". Далі має прийти код від партнера ООН в Україні. З цим кодом потрібно:

прийти до відділення;

сказати оператору, що потрібно отримати переказ від Western Union;

назвати цей код;

показати документ, що посвідчує особу.

А з питаннями щодо нарахування грошової допомоги можна звертатися на гарячу лінію Управління Верховного комісара ООН у справах біженців в Україні за телефоном 080030771.

Додаткова підтримка внутрішньо переміщених осіб

Раніше Кабмін затвердив постанову про додаткові виплати ВПО у рамках спільного проєкту з Всесвітньою продовольчою програмою ООН.

Реклама

"Виплата допомоги в рамках реалізації проєкту здійснюється додатково без подання окремого звернення внутрішньо переміщеною особою на підставі відомостей, що містяться в Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб, незалежно від отримання особою інших видів допомоги, зокрема виплати допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам", – йдеться у документі.

Виплата допомоги здійснюється в розмірі 2220 гривень на кожного члена домогосподарства на місяць, але не більш як для трьох осіб. Гроші даватимуть щомісяця протягом трьох місяців через систему Міжнародних грошових переказів Western Union на території України.

Акція від "Нової пошти"

"Нова пошта" запускає доставку особистих речей з України до країн Європи зі знижками – "Речі з дому за кордон".

Вона дозволяє відправили валізу або коробку з особистими речами в одну з 24 європейських країн зі знижками від 50% до 80%. Сума знижки залежить від ваги посилки та відстані до країни.

Реклама

Однак зауважте, що відправляти можна лише особисті речі, а не нові покупки.

"Сьогодні" також розповідали, що деякі українці можуть отримати ще 2200 грн, та що робити переселенцям, щоб отримати виплати від держави.