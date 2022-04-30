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Остался последний день! Что делать переселенцам, чтобы получить выплаты от государства

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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30 апреля, 12:41
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Время на получение выплат некоторым внутренним переселенцам уже подходит к своему концу
Скоро не все переселенцы смогут получить помощь
Скоро не все переселенцы смогут получить помощь / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

С 1 мая не все внутриперемещенные лица смогут получить выплаты от государства.

Соответствующие изменения зафиксированы в постановлении КМУ от 20 марта 2022 г. № 332 "Некоторые вопросы выплаты пособия на проживание внутренне перемещенным лицам".

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2000 грн помощи (дети и лица с инвалидностью – 3000 грн) за два месяца (март, апрель) смогут получить все переселенцы до 1 мая 2022 года. Однако с этого времени на помощь могут претендовать лишь некоторые категории населения:

  • переселенцы, которые переместились с территории территориальных громад, расположенных в районе ведения военных (боевых) действий;
  • лица, которые находятся под временной оккупацией, в окружении (осаде);
  • лица, у которых жилье разрушено или непригодно для проживания в результате повреждения и которые подали заявку на возмещение потерь, в частности, через Единый государственный вебпортал электронных услуг.

Как получить помощь?

Для получения помощи нужно прежде всего стать на учет как вынужденный переселенец. Для этого нужно лично обратиться в органы социальной защиты населения, к уполномоченному лицу общины, в Центр предоставления административных услуг (укр. – ЦНАП) или подать заявку на портале "Дія".

Чтобы получить статус ВПЛ и выплаты через приложение:

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  • скачайте приложение "Дія" или обновите его (если оно уже установлено на смартфоне);
  • зайдите в приложение "Дія";
  • нажмите "Услуги", а затем – "Получить статус ВПЛ";
  • укажите свое текущее местоположение, подтвердите геолокацию и нажмите кнопку "Продолжить" (отметим, что геолокация требуется только один раз и только для получения услуг для ВПЛ);
  • если детей нет, нажмите "Зарегистрироваться без детей";
  • выберите карту "єПідтримка" от Monobank, чтобы получить финансовую помощь;
  • укажите, какая помощь вам необходима (медицинское обслуживание, услуги образования, гуманитарная помощь) и оставьте свои контактные данные.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Кабмин принял решение о финансовой помощи семьям военных, погибших в этой войне.

Есть также другие виды помощи, читайте о них подробно в нашем материале.

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