На линии огня: за сколько в Ирпене пытаются сдать жилье в аренду

Люди сдают в аренду квартиры из-под обстрелов / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

После боевых действий многие дома в городе Ирпень в Киевской области стоят разрушены. Некоторые люди эвакуируются, но некоторые отказываются уезжать. Несмотря на сложную ситуацию, жители даже сдают квартиры в аренду.

"Сегодня" разобрались, сколько стоит такое жилье.

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Разница между ценами незначительна

Самый дешевый вариант на 29 марта стоит 7000 грн в месяц. Квартира однокомнатная, имеет 38 кв. м, укомплектована мебелью и техникой. До Киева, как утверждают владельцы, можно доехать за 20 минут.

За такую же цену предлагают еще одну однокомнатную квартиру на 34 кв. м.

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На 500 грн дороже, за 7500 грн в месяц, можно рассмотреть четыре варианта квартир. Все они однокомнатные, самая большая из них имеет площадь 50 кв. м. За нее, например, владельцы просят цену за аренду +оплату коммунальных услуг.

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Далее следует много вариантов за 8000 грн и за 8500 грн. Среди них преимущественно однокомнатные квартиры, но есть и двухкомнатные. Однако цена за двухкомнатные все же приближается к 9000 грн в месяц.

Есть жилье, которое предлагают людям с животными и детьми. Такая однокомнатная квартира в месяц будет стоить 9500 грн.

Самый дорогой вариант, который удалось найти, стоит 41 391 грн. Это четырехкомнатная квартира с двумя санузлами, спальней, спортзалом, четырьмя балконами и гостевой комнатой. За дополнительную плату предлагают еще и подземный паркинг.

Где в Украине стремительно дешевеет аренда жилья

"Сегодня" уже писали, что с начала военного положения в Украине цены на жилье снизились в Киеве, Днепре, Запорожье, Полтаве и Одессе.

Как пояснили специалисты, в городах, где нет видимых или масштабных разрушений и нет массового оттока граждан, стоимость аренды в наиболее востребованном сегменте 1,2-комнатных квартир площадью до 50 кв. м, преимущественно в кварталах советской застройки, снизилась в пределах 30–50%.

Также мы рассказывали, за сколько владельцы квартир в Ирпене готовы продать свою недвижимость во время войны.

Читайте также, сколько стоит аренда гаражей в западной Украине и сколько стоит аренда коммерческой недвижимости в Киеве.