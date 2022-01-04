Можно получить со сдачей: какие украинские монеты стоят десятки тысяч гривен

На аукционе продают очень редкие и желанные образцы среди нумизматов / Фото: Коллаж: Сегодня

На аукционах продают редкие украинские монеты, которые стоят дороже своего номинала. За некоторыми экземплярами нумизматы охотятся по несколько лет, прежде чем найдут нужный.

"Сегодня" нашли уникальные монеты на онлайн-аукционе Violity.

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15 копеек 1992 года

Такую монету из магнитной стали плакированной латунью продают за 26 тысяч гривень. Автор пишет, что этот экземпляр отчеканен одним из первых, в листе еще есть прорезь. А у более поздних монет, прорезь выкрошена.

/ Фото: скриншот

1 гривня 1992 года

Эта монета с гладким гуртом, что редко для такого номинала. А на ребре монеты нет надписи. Эта латунная монета была в обращении. Автор уверяет, что она без дефектов. Стоит такой экземпляр – 22 тысячи гривень.

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/ Фото: скриншот

Пробные 15 копеек

На аукционе продают и 15 копеек 1992 года. В Украине нет такого номинала монеты, это пробный образец. Их так и не ввели в обращение. Теперь это очень редкие и желанные образцы среди нумизматов. Они готовы много платить за них. Этот пробник продают за 20,5 тысяч гривень.

/ Фото: скриншот

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Что еще продают?

Обычная советская монета, которая когда-то была в кармане у каждого жителя Советского Союза, продается на аукционе за 207 тысяч гривен. Если такая копейка 1957 года выпуска где-то завалялась в доме, ее можно выгодно продать.

Три копейки 1986 года продают за 80 тысяч гривен. А монету 1949 года с браком продают за 40 тысяч гривен. Там на аверсе штемпель от 20 копеек 1948 года – плоская звезда.

Ранее мы сообщали, что Нацбанк изменит дизайн монет номиналом в 1 и 2 гривни, поскольку украинцы массово жалуются, что их непросто отличить и они неудобны в использовании.