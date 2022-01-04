Можна отримати із рештою: які українські монети коштують десятки тисяч гривень

На аукціоні продають дуже рідкісні та бажані зразки серед нумізматів / Фото: Колаж: Сьогодні

На аукціонах продають рідкісні українські монети, які коштують дорожче від свого номіналу. За деякими екземплярами нумізмати полюють по кілька років, перш ніж знайдуть потрібний.

"Сьогодні" знайшли унікальні монети на онлайн-аукціоні Violity.

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15 копійок 1992 року

Таку монету з магнітної сталі плакованої латунню продають за 26 тисяч гривень. Автор пише, що цей екземпляр викарбуваний одним з перших, там ще є проріз. А у пізніших монет проріз викрошений.

/ Фото: скріншот

1 гривня 1992 року

Ця монета з гладким гуртом, що рідко для такого номіналу. А на ребрі монети немає напису. Ця латунна монета була в обігу. Автор запевняє, що вона без дефектів. Коштує такий екземпляр – 22 тисячі гривень.

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/ Фото: скріншот

Пробні 15 копійок

На аукціоні продають і 15 копійок 1992 року. В Україні немає такого номіналу монет, це пробний зразок. Їх так і не ввели в обіг. Тепер це дуже рідкісні та бажані зразки серед нумізматів. Вони готові багато платити за них. Цей пробник продають за 20,5 тисяч гривень.

/ Фото: скріншот

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Що ще продають?

Звичайна радянська монета, яка колись була в кишені кожного жителя Радянського Союзу, продається на аукціоні за 207 тисяч гривень. Якщо така копійка 1957 року випуску завалялася в будинку, її можна вигідно продати.

Три копійки 1986 року продають за 80 тисяч гривень. А монету 1949 року із браком продають за 40 тисяч гривень. Там на аверсі штемпель від 20 копійок 1948 року – плоска зірка.

Раніше ми повідомляли, що Нацбанк змінить дизайн монет номіналом в 1 та 2 гривні, оскільки українці масово скаржаться, що їх непросто відрізнити та вони незручні у використанні.