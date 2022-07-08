Monobank забрал выплаты ВПЛ: что случилось с деньгами "єПідтримки"

Почему Monobank забрал выплаты ВПЛ / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Долгое время ВПЛ получают финансовую помощь на карточки "єПідтримка" в разных банках. Однако Monobank начал внезапно списывать эти деньги у своих клиентов.

На специализированном сайте "Минфин" люди написали свои отзывы. Рассказываем, как это произошло и чем это объяснили в банке.

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Причина в кредитах

Сразу несколько клиентов пожаловались на то, что во время войны они оформили денежную помощь как ВПЛ и ждали ее несколько месяцев. Но банк списал все эти деньги за кредитную задолженность клиентов.

"Без моего разрешения списали эти деньги в счет кредитной задолженности! Эти деньги – помощь от государства, которое предоставляется переселенцам, это не деньги банка. Вы активно предлагали открыть карту "єПідтримка" именно в вашем банке, а затем просто забрали у меня последние деньги" , – написала женщина.

Еще один клиент возмущен тем, что государственную помощь списывают во время военного положения и даже о такой операции не приходит никакого предупреждения.

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"Только что поступили эти выплаты в ту же минуту банк списал 90% с суммы за проценты. Хотя раньше, когда деньги были на карте "єПідтримка" он почему-то этого не делал", – говорится в отзыве.

Что ответили в банке

В Monobank объяснили, что согласно договору банк вправе списывать деньги за задолженности с любых карт, чтобы клиент исполнял обязанности перед банком вовремя.

"Если со стороны клиента были не выполнены обязательства перед банком по погашению долга по кредитному лимиту, то банк с другой карты может списать личные средства в счет погашения просроченной задолженности", – объяснили в пресс-службе.

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Monobank поднял карточный курс доллара до рыночного уровня

Ранее "Сегодня" писали, что с 6 июля ПриватБанк и Monobank установили рыночный курс валютообмена для безналичных сделок. Это касается следующих операций:

снятие наличных и переводы в гривне в Украине с валютных карт;

все виды операций за границей в валюте с использованием гривневых карт.

Но такие изменения понравились не всем. Читайте, как клиенты двух банков отреагировали на изменения.

Мы рассказывали и о том, как пополнить карту Monobank в Польше, и что произойдет с долларом в Украине к концу лета и какого курса следует ожидать.