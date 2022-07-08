Monobank забрав виплати ВПО: що сталося з грошима "єПідтримки"

Чому Monobank забрав виплати ВПО / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Тривалий час ВПО отримують фінансову допомогу на картки "єПідтримка" у різних банках. Однак Monobank почав раптово списувати ці гроші у своїх клієнтів.

На спеціалізованому сайті "Мінфін" люди написали свої відгуки. Розповідаємо, як так сталося і чим це пояснили в банку.

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Причина у кредитах

Одразу кілька клієнтів поскаржились на те, що під час війни вони оформили грошову допомогу як ВПО і чекали на неї кілька місяців. Але банк списав усі ці гроші за кредитну заборгованість клієнтів.

"Без мого дозволу списали ці гроші в рахунок кредитної заборгованості! Ці гроші – допомога від держави, яка надається переселенцям, це не гроші банку. Ви активно пропонували відкрити карту "єПідтримка" саме у вашому банку, а потім просто забрали у мене останні гроші", – написала жінка.

Ще один клієнт обурений тим, що державну допомогу списують під час воєнного стану, і навіть про таку операцію не приходить жодного попередження.

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"Щойно надійшли ці виплати тієї ж хвилини банк списав 90% із суми за відсотки. Хоча раніше, коли гроші були на карті "єПідтримки" він чомусь цього не робив", – ідеться у відгуку.

Що відповіли у банку

В Monobank пояснили, що згідно з договором банк має право списувати гроші за заборгованості з будь-яких карток, щоб клієнт виконував обов'язки перед банком вчасно.

"Якщо з боку клієнта були не виконані зобов'язання перед банком щодо погашення боргу за кредитним лімітом,

то банк з іншої картки може списати особисті кошти в рахунок погашення простроченої заборгованості", – пояснили в пресслужбі.

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Monobank підняв картковий курс долара до ринкового рівня

Раніше "Сьогодні" писали, що з 6 липня ПриватБанк та Monobank встановили ринковий курс валютообміну для безготівкових операцій. Це стосується таких операцій:

зняття готівки та перекази в гривні в Україні з валютних карток;

усі види операцій за кордоном у валюті з використанням гривневих карток.

Але такі зміни сподобались не всім. Читайте, як клієнти двох банків відреагували на зміни.

Ми розповідали і про те, як поповнити картку Monobank у Польщі, та що станеться з доларом в Україні до кінця літа та якого курсу треба чекати.