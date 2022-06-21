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Как пополнить карту Monobank в Польше — инструкция

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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21 июня, 13:19
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Рассказываем об удобных способах пополнения карты Monobank в Польше
Пополнить банковскую карту можно разными удобными способами
Пополнить банковскую карту можно разными удобными способами / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

С начала войны многие украинцы выехали на территорию Польши. Так что достаточно актуальным вопросом для многих остается пополнение карты украинского банка именно в этой стране, в том числе и Monobank.

"Сегодня" расскажет вам, как это возможно сделать.

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Как сообщили в Monobank, сделать это можно двумя способами:

  • без открытия счета в польском банке;
  • с помощью открытого счета в одном из польских банков.

Способ №1

Для того чтобы пополнить карту без открытия счета в польском банке, можно воспользоваться следующими платежными системами: Western Union, MoneyGram и Ria. Основными партнерами украинского банка являются PKO BANK и POCZTA POLSKA. Зачисление возможно в валюте по номеру перевода в приложении Monobank, для этого вам нужно:

  • нажать меню "Пополнить карту";
  • выбрать одну из трех вышеперечисленных систем и действовать по дальнейшей инструкции, вписав номер перевода, страну и сумму.

Отправка денег будет происходить в злотых, получение – по выбору: гривня, доллар или евро. Обычно можно отправить до 2-3 тыс. долларов одним платежом.

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Комиссия составляет от 9 злотых (от 66 грн ориентировочно), все зависит от суммы перевода.

Способ №2

Если у вас есть счет в польских банках РКО, Pekao, ING, Santander или Millenium, то имея загранпаспорт и местный налоговый номер (PESEL), вы можете отправить деньги на карту украинского банка с помощью SWIFT- или SEPA-перевода. Валюта отправки – злотый, доллар или евро.

Тарифы за услуги следующие:

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  • SWIFT-перевод: временно без комиссии, но могут взимать банки-посредники;
  • SEPA-перевод: от 1 евро, все зависит от суммы отправки.

Чтобы найти реквизиты вашей карты, перейдите в приложении Monobank в меню "Пополнить свою карту", нажмите SWIFT- или SEPA-перевод. Заметим, что последний используется для платежей только в евро. Для остальных валют используйте SWIFT.

Зачисление происходит в течение 1-2 дней.

Банкопад украинских учреждений

В Ассоциации украинских банков (АУБ) заявили о том, что под угрозой банкротства находятся около 20 банков, что составляет почти треть от общего количества.

А причиной возможного банкопада там считают рекордное повышение учетной ставки НБУ с 10% до 25%.

В список таких попали:

  • РВС Банк (RwS bank);
  • КИБ (ComInBank);
  • Авангард;
  • Банк Сич;
  • Индустриалбанк;
  • Кристаллбанк;
  • Скай Банк;
  • Альянс;
  • МТБ Банк;
  • "Украинский капитал";
  • Радабанк;
  • Кредитвест банк;
  • Глобус;
  • Мотор-банк;
  • Укрбудинвестбанк;
  • АП Банк (Агропросперис Банк);
  • Таскомбанк.

Раньше мы писали, какую важную функцию добавил Ощадбанк, а также рассказывали, как выгодно перевести средства за границу с помощью PrivatMoney.

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SWIFT – международная система платежей. К ней подключены практически все банки и финансовые компании мира. По SWIFT-реквизитам можно пополнить карту из любой страны.
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