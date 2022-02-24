McDonald's в Украине прекращает свою работу — что будет дальше

Заведение вынуждено было прекратить свою работу / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Рестораны сети McDonald's в Украине вынуждены были закрыться, чтобы уберечь своих работников.

Об этом McDonald's Ukraine сообщил в Instagram.

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"Мы остаемся закрытыми. Наши сотрудники остаются дома со своими родными ради их же безопасности. Очень хотим снова открыть свои двери для вас", – написали в соцсети.

В комментариях клиенты заведения всячески выражали ресторану свои слова поддержки.

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Украинцы массово скупают продукты и бензин

В связи с событиями 24 февраля в Украине люди массово бросились снимать наличные с банкоматов, закупаться продуктами, заправлять автомобили. Как следствие – перебои в работе вышеупомянутых объектов.

Да, жители западных областей уже сообщают "Сегодня" о невозможности заправить автомобиль бензином. По их словам, паника привела к тому, что на некоторых АЗС его просто нет. На заправках Киева такая же ситуация, у многих остался только премиальный бензин стоимостью более 38 грн. Об этом украинцы также информируют в соцсетях и делятся видео и фотографиями.

Люди также массово "сметают" все продукты с полок магазинов. В супермаркеты чуть ли не по всем областям государства выстраиваются огромные очереди

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Ранее мы рассказывали: НБУ заверил, что банковская система во время войны будет продолжать работу, но есть несколько нюансов.

Мы также писали, что украинцы жалуются на перебои с банковскими операциями.