McDonald's в Україні припиняє свою роботу – що буде далі

Заклад вимушений був припинити свою роботу / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Ресторани мережі McDonald's в Україні вимушені були закритися, аби вберегти своїх працівників.

Про це McDonald's Ukraine повідомив в Instagram.

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"Ми залишаємося закритими. Наші співробітники залишаються вдома зі своїми рідними задля їхньої ж безпеки. Дуже хочемо знову відкрити свої двері для вас", – написали в соцмережі.

У коментарях клієнти закладу всіляко висловлювали ресторану свої слова підтримки.

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УКраїнці масово скупляють продукти та бензин

У звʼязку з подіями 24 лютого в Україні люди масово кинулися "змітати" готівку з банкоматів, закуповуватися продуктами, заправляти автомобілі. Як наслідок – перебої в роботі вищезгаданих обʼєктів.

Так, жителі західних областей вже повідомляють "Сьогодні" про неможливість заправити автомобіль бензином. За їхніми словами, паніка призвела до того, що на деяких АЗС його просто немає. На заправках Києва така ж ситуація, в багатьох залишився лише преміальний бензин вартістю більше 38 грн. Про це українці також інформують в соцмережах і діляться відео та фотографіями.

Люди також масово "змітають" полиці магазинів. До супермаркетів ледь не по всіх областях держави вистроюються величезні черги

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Раніше ми розповідали: НБУ запевнив, що банківська система під час війни продовжуватиме роботу, але є кілька нюансів.

Ми також писали, що українці скаржаться на перебої з банківськими операціями.