Литва потролила Россию и Беларусь: вывоз евро за пределы ЕС ограничили до смешной суммы

Литва ограничила вывоз евро в Россию и Беларусь / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Литовская таможня ввела изящные ограничения на вывоз наличных в евро в страны, ведущие войну против Украины.

Как пишет местное издание Delfi, новшества касаются как физических, так и юридических лиц.

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Для личных нужд любой, кто едет в Россию или Беларусь, может взять с собой не более 60 евро на человека. Запрещено также продавать, отдавать и передавать валюту Евросоюза даже при наличии декларации.

Исключение сделали только для дипломатов, консулов и международных организаций, которые едут на территорию оккупантов с официальным визитом, а также для сопровождающих их лиц.

В то же время любую другую валюту – те же доллары и злотые – можно и дальше вывозить без ограничений. Однако за нарушение правил касательно евро человека за границу не выпустят, а могут еще и оштрафовать.

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Санкции против России

В начале марта Евросоюз ввел очередные санкции против России. Запретили продавать и вывозить наличными евро на территорию страны-агрессора. Исключение сделали только для своих туристов в Россию и дипломатов, а вот чиновникам Думы и Центробанка не повезло.

Против российских банков также ввели ограничения. Семь финансовых учреждений отключили от международной платежной системы SWIFT.

Раньше мы рассказывали о том, какие цены на горючее в европейских странах и сколько стоит украинцам заправить свой автомобиль за границей.

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Эксперты объяснили, что будет с курсом доллара в Украине после войны и какой он сейчас.