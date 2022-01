Квартира будущего: где будут жить украинцы уже через 30 лет

Квартира будущего будет соответствовать требованиям, которые будет выдвигать современность / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Трансформация разнообразных сфер деятельности, их осовременивание, повышение уровня прихотей населения ставят новые вызовы перед архитекторами и строителями в частности.

Сайт "Сегодня" попытался разобраться, какие перспективы ждут в дальнейшем строительство и архитектуру, и как будет выглядеть квартира будущего.

Вспомним, как мы прогнозировали, какая профессия будет наиболее востребованной спустя 5 лет. Так вот, раскроем всю интригу заранее – это ИТ-сфера. Эта деятельность ежегодно все больше и больше набирает обороты, а ее особенность состоит в том, что она не станет заменой других сфер, а наоборот — усовершенствует их, наполнит, интегрируется во все звенья и заставит функционировать еще лучше.

Не обойдет этот процесс архитектуру и строительство. В будущем плодотворное сотрудничество строительных компаний и технологических игроков осуществит "бум" на рынке недвижимости, а процессы строительства будут происходить гораздо быстрее благодаря передовым технологиям.

Признаки строительства будущего

Британская инфраструктурная компания Balfour Beatty обнародовала прогноз до 2050 года, в котором указала основные признаки строительной отрасли будущего. Среди них:

использование технологий 3D- и 4D-печати (благодаря интеграции технологий в строительные компании, о чем мы говорили выше);

активная аналитика данных, которая поможет лучше понять потребности человека (в этом случае будет задействованы технологии виртуальной реальности );

новые возможности для обработки колоссального массива данных и самообучения благодаря искусственному интеллекту (как следствие — производительность труда возрастет, риски снизятся, и больше можно будет сэкономить);

неквалифицированную рабочую силу заменят дроны, а востребованы будут специалисты, которые смогут соединить свою деятельность с передовыми технологиями;

бетон и сталь исчезнут, будут использовать экоматериалы.

На основе этого исследования можно предположить, что методы строительства в будущем кардинально изменятся, они будут подстраиваться под вызовы времени и потребности людей. И действительно, для того чтобы сформировать ориентировочный вид квартиры, мы должны обратить внимание на сегодняшние тенденции в мире. В частности:

сосредоточение инфраструктуры вокруг крупных городов, их переполнение приезжим населением;

как следствие – строительство все меньших и меньших по площади квартир;

современное поколение привыкло питаться в соответствующих для этого заведениях, а не готовить дома;

конкуренция постмодернистского стиля с историческим;

желание (или необходимость) покупать все с долькой "эко" (даже если оно далеко не соответствует этим нормам).

Новый дом

Из вышеописанного можем смело утверждать: квартира будущего будет около 10 кв м, без кухни или с минимальными ее проявлениями и без стиральной машины (ведь вопрос экологии помноженный на вопрос экономики сочтет это неэтичным).

Что касается стиля, то здесь определиться будет трудно: кто-то будет отдавать предпочтение современному, а кто-то не будет готов к стремительным изменениям и захочет вернуться в историческую эпоху хотя бы в своей квартире, поэтому стиль выберет подходящий.

Однако лучшие ответы на это даст Британский фонд NHBC в исследовании "Futurology: the new home in 2050". Его эксперты говорят:

многоквартирные дома будут иметь вертикальное положение;

оторванность от окружающей среды застройщики будут компенсироваться внутридомовыми садами, вертикальной растительностью и зелеными крышами;

дома будут ориентированы на поглощение солнечной энергии (тенденция уже развивается стремительными темпами);

произойдет усовершенствование дистанционной системы централизованного управления всеми процессами от электроснабжения до отопления;

появятся микроквартиры для молодежи и дома третьего возраста для людей старше 65 лет;

жилье будет адаптативным, клиент может спроектировать свою идеальную квартиру или с помощью специальных мебельных модулей изменит планировку жизни в две секунды.

Эти и другие характеристики позволяют нам понять, что рынок недвижимости меняется под потребности потребителей. Они – главные игроки, и фактически по их правилам играют строительные компании.

Тренды на рынке недвижимости 2022 года

В этом году постепенно набирает популярности как аренда, так и продажа смартквартир, а также таунхаусов.

В среднем цены на смартквартиры, например, стартуют от 500 тысяч гривен (без ремонта) и от 1,5 млн грн (новостройка). По данным ОЛХ, такое жилье можно арендовать примерно по 600-700 грн в сутки и от 6000 до 9000 в месяц. Конечно, цена зависит от нескольких показателей: наличия ремонта, оснастки, расположения.

Одним из трендов недвижимости есть и таунхаусы. Они относительно дешевле и более комфортны, чем многоквартирные дома.

Планировка стандартная: на первом этаже – гостиная, кухня и техпомещение, на втором – спальные комнаты, санузел и балкон. Может быть также и третий этаж, который преимущественно используют в качестве зоны отдыха или под техпомещения.

Цены на таунхаусы разнятся в зависимости от размещения. Да, большинство из них именно в пригороде. Связано это со стоимостью земли в черте города и вообще концепцией таких домиков.

Ранее мы сообщали, что рынок недвижимости в 2022 году изменится, в частности, это касается как цен на жилье, так и налогообложения и в целом изменений предпочтений покупателей. Также писали, почему сталинки и хрущевки стремительно дорожают, и почему Украина в лидерах по удорожанию жилья.