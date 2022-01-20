Квартира майбутнього: де житимуть українці вже через 30 років

Квартира майбутнього буде відповідати вимогам, що висуватиме сучасність / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні
Трансформація різноманітних сфер діяльності, їх осучаснення, підвищення рівня забаганок населення ставлять нові виклики перед архітекторами та будівельниками зокрема.
"Сьогодні" спробував розібратися, які перспективи чекають в подальшому будівництво та архітектуру, і який вигляд матиме квартира майбутнього.
Згадаймо, як ми прогнозували, яка професія буде найбільш затребуваною через 5 років. Так ось, розкриємо всю інтригу наперед — це ІТ-сфера. Ця діяльність щороку все більше і більше набирає обертів, а її особливість полягає в тому, що вона не стане заміною інших сфер, а навпаки — вдосконалить їх, наповнить, інтегрується у всі ланки і змусить фунціонувати ще краще.
Не омине цей процес і будівництво та архітектуру. В майбутньому плідна співпраця будівельних компаній та технологічних гравців здійснить "бум" на ринку нерухомості, а процеси будівництва відбуватимуться набагато швидше завдяки передовим технологіям.
Ознаки будівництва майбутнього
Британська інфраструктурна компанія Balfour Beatty оприлюднила прогноз до 2050 року, в якому зазначила основні ознаки будівельної галузі майбутнього. Серед них:
- використання технологій 3D- та 4D-друку (завдяки інтеграції технологій у будівельні компанії, про що ми говорили вище);
- активна аналітика даних, що допоможе якнайкраще зрозуміти потреби людини (в цьому випадку буде задіяно технології віртуальної реальності);
- нові можливості для обробки колосального масиву даних та самонавчання завдяки штучному інтелекту (як наслідок — продуктивність праці зросте, ризики знизяться, і більше коштів можна буде заощадити);
- некваліфіковану робочу силу замінять дрони, а затребувані будуть фахівці, що зможуть поєднати свою діяльність з передовими технологіями;
- бетон і сталь зникнуть, будуть використовувати екоматеріали.
На основі цього дослідження можна припустити, що методи будівництва в майбутньому кардинально зміняться, вони будуть підлаштовуватися під виклики часу та потреби людей. І дійсно, для того, щоб сформувати орієнтовний вигляд квартири, ми повинні звернути увагу на сьогоднішні тенденції у світі. Зокрема:
- зосередження інфраструктури навколо великих міст, їх переповнення приїжджим населенням;
- як наслідок — будівництво все менших і менших за площею квартир;
- сучасне покоління звикло харчуватися у відповідних для цього закладах, а не готувати вдома;
- конкуренція постмодерного стилю з історичним;
- бажання (чи необхідність) купувати все з часточкою "еко" (навіть якщо воно далеко не відповідає цим нормам).
Новий дім
З вищеописаного можемо сміло стверджувати: квартира майбутнього буде близько 10 кв м, без кухні або з мінімальними її проявами та без пральної машини (адже питання екології помножене на питання економіки вважатиме це неетичним).
Щодо стилю, то тут визначитися буде важко: хтось надаватиме перевагу сучасному, а хтось не буде готовий до стрімких змін і захоче повернутися в історичну добу хоча б у своїй квартирі, тож стиль вибере відповідний.
Проте кращу відповідь на ці питання дасть Британський фонд NHBC в дослідженні "Futurology: the new home in 2050". Експерт кажуть:
- багатоквартирні будинки матимуть вертикальне спрямування;
- відірваність від довкілля забудовники компенсовуватимуть внутрішньобудинковими садами, вертикальною рослинністю та зеленими дахами;
- будинки будуть зорієнтовані на поглинання сонячної енергії (тенденція вже розвивається стрімкими темпами);
- відбудеться вдосконалення дистанційної системи централізованого керування усіма процесами від електропостачання до опалення;
- зʼявляться мікроквартири для молоді і будинки третього віку для людей старше 65 років;
- житло буде адаптативним,клієнт може спроектувати свою ідеальну квартиру або, за допомогою спеціальних меблевих модулів, змінить планування життя в дві секунди.
Ці та інші характеристики дають нам зрозуміти, що ринок нерухомості змінюється під потреби споживачів. Вони головні гравці і фактично за їхніми правилами грають будівельні компанії.
Тренди на ринку нерухомості 2022 року
Цьогоріч поступово набирає популярності як оренда, так і продаж смартквартир, а також таунхаусів.
В середньому ціни на смартквартири, приміром, стртують від 500 тисяч гривень (без ремонту) і від 1,5 млн грн (новобудова). За даними ОЛХ, таке житло можна орендувати приблизно за 600-700 грн на добу і від 6000 до 9000 на місяць. Звісно ціна залежить від декількох показників: наявності ремонту, оснащення, розташування.
Одним із трендів нерухомості є і таунхауси. Вони відносно дешевші та комфортніші, ніж багатоквартирні будинки.
Планування стандартне: на першому поверсі – вітальня, кухня і техприміщення, на другому — спальні кімнати, санвузол і балкон. Може бути також і третій поверх, який переважно використовують як зону для відпочинку або під техприміщення.
Ціни на таунхауси різняться залежно від розміщення. Так, більшість їх саме у передмісті. Повʼязано це з вартістю землі в межах міста та й загалом концепцією таких будиночків.
Раніше ми повідомляли, що ринок нерухомості у 2022 році зміниться, зокрема, це стосується як цін на житло, так і оподаткування і загалом змін уподобань покупців. Також писали, чому сталінки та хрущовки стрімко дорожчають, і чому Україна у лідерах зі здорожчання житла.