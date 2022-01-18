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Профессия будущего: за кого через 5 лет будут "драться" работодатели

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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18 января, 16:22
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Рассказываем, на что обратить внимание сейчас, чтобы в будущем достичь успехов
Наибольшей популярностью пользуется ИТ-сфера
Наибольшей популярностью пользуется ИТ-сфера / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

На рынке труда не один год доминирует ИТ-сфера. Эксперты говорят: за ней будущее. Однако прогнозы специалистов часто оставались только прогнозами и к реальности отношения не имели.

"Сегодня" промониторил сайты поиска работы и сделал свой прогноз профессии будущего. Посмотрим, созвучен ли он с мнением специалистов.

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Возьмем к примеру сайт поиска работы Work.ua: по его данным, больше всего вакансий опубликовано в сфере обслуживания и рабочих специальностях, меньше всего — в страховании и недвижимости.

Да, сфера обслуживания вполне справедливо занимает первенство по количеству открытых вакансий, однако назвать ее профессией будущего затруднительно. На острую нехватку персонала повлиял с одной стороны карантин, когда работников часто увольняли с работы (так как заплатить было нечем), а впоследствии (как началось возобновление бизнеса) искали новых.

С другой стороны — увеличение количества общепитов, гостиниц и т. д. Поэтому эту профессию следует рассматривать сквозь призму карьерного роста, где возможна реализация себя в сфере менеджмента. Относительно рабочих специальностей та же ситуация: в большинстве своем на рынке труда им предлагают невысокую зарплату, да и с развитием современных технологий рабочие руки все часто заменяют роботами.

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Не просто профессия, а знание и способности

Спрогнозировать, какая профессия станет наиболее востребованной через 5 лет, довольно сложно, на это нужны определенные знания, многочисленные исследования (и это не всегда сбывается), поэтому стоит сконцентрироваться на общих направлениях рынка на ближайшие 5-7 лет, что именно требуют работодатели от тех, кто ищет работу.

Промониторив сотни популярных вакансий в разных отраслях, мы выделили основные направления:

  • владение английским языком на высоком уровне станет не просто преимуществом, а обязательным условием;
  • идеальное знание ПК, разнообразного программного обеспечения, которое понадобится в работе;
  • преимущество гибридного графика (сочетание офисной работы дома или же полный переход на дистанционную занятость);
  • многопрофильность и универсальность работника — два основных критерия, на которые больше всего будет обращать внимание работодатель. Ведь многим необходим универсальный солдат, мгновенно схватывающий информацию, гибкий, способный приспособиться к нестандартным и иногда сложным условиям;
  • максимальная роботизация и минимизация физической работы.

Соответственно, от этих общих тенденций следует отталкиваться при выборе своей специальности.

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ИТ-специалисты

В общем, проанализировав рынок труда, вышеупомянутым критериям отвечает сфера ИТ. Она постоянно меняется, развивается, поэтому программисты и разработчики будут нужны не только через 5, но и через 10 или 15 лет. В этом наше мнение и мнение экспертов совпало.

Основные профессии в области:

  • Разработчик приложений.
  • Разработчик системы ERP – мастер, разрабатывающий программное обеспечение для ведения дел крупных компаний.
  • Разработчик моделей BigDatA – программист, создающий проекты для обработки большого количества данных.
  • Дизайнер интерфейсов – программист, предусматривающий действия посетителей на странице и создающий удобный интерфейс.
  • Архитектор VR – специалист, создающий виртуальную реальность.
  • Дизайнер VR – специалист, реализующий задумку архитектора виртуальной реальности.

Конечно, следует обратить внимание и на то, что стремительное развитие и усовершенствование техники приведет к небольшому вытеснению рабочих мест в ИТ-сфере теми же созданными программистами.

Учитывая вышесказанное, можно сделать вывод: ИТ — сфера будущего. Ее уникальность состоит в том, что она не вытеснит другие деятельности, а наоборот – дополнит их, гармонично интегрируется и даст определенный толчок. Проследить это можно на примере медицины, биоинженерии, "умного" строительства (урбанизации), маркетинга.

Тренды на рынке труда 2022

В 2022 году работодатели будут совершенствовать формат гибридного графика, что предполагает сочетание работы в офисе и дома.

Основные тренды на рынке труда в 2022 году:

  • переквалификация работников и повышение уровня цифровых навыков, а также способность к коллаборации. Условия для этого должен создавать работодатель;
  • забота о здоровье работников. В статусе обязанностей работодателя программы заботы о людях будут становиться более востребованными;
  • спрос на рабочие руки. Как отметила руководитель отдела по работе с партнерами Jooble Елена Кирильевнина, пандемия дала четко понять, что многим бизнесам без них работать сложно, поэтому уже полтора года наблюдается повышенная потребность в представителях рабочих профессий и линейных специальностей;
  • повышение уровня заработной платы, если вы, конечно, соответствуете критериям работодателя;
  • перетекание работников между отраслями;
  • наличие у работников софт-скиллз (так называемых мягких навыков). Работодатели будут обращать внимание на умение взаимодействовать с людьми и работать в команде.

Напомним, в Украине с 1 января 2022 года началась новая программа помощи безработным гражданам. Она предполагает выплату до 100 тыс. грн (97,5 тыс.) на открытие собственного дела.

Раньше мы также рассказывали, как в погоне за большими деньгами не сойти с ума.

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