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Курс успокоился – доллар и евро остановились после роста

4 августа, 08:23

Ксения Капустинская

Национальный банк рассчитал обновленную стоимость украинской валюты к доллару и евро на 4 августа

Курс доллара замер / Фото: Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) на вторник, 4 августа, рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

1 доллар США – 26,84 грн;
1 евро – 31,89 грн;
1 злотый – 7,00 грн;
10 российских рублей – 3,68 грн.

По сравнению со вчерашними значениями доллар практически не изменился в цене. За неделю – с 28 июля по 4 августа – гривня укрепилась по отношению к американской валюте на семь копеек. Эксперты считают, что доллар в Украине вошел в фазу условной стабильности, но скоро может вернуться к отметке в 27 гривен.

Курс евро упал на копейку после роста на ту же копейку днем ранее. То есть и евровалюта осталась стабильной.

Стоимость 10 российских рублей снизилась на копейку. А польский злотый остался на уровне психологической отметки в 7 гривен.

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Официальный курс доллара рассчитывается, исходя из показателей на межбанковском валютном рынке, но с некоторым отставанием. Во вторник, 3 августа, стоимость валюты на межбанке изменилась разнонаправленно:

Сегодняшние торги еще не начались.

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Прогнозы курса доллара

В консенсус-прогнозе, который подготовили в Минэкономики, говорится об ожидании среднего курса по итогам 2021 года на уровне 27,9 грн/долл. и курсе по состоянию на конец года 28,2 грн/долл. А в бюджетной декларации на три года, которую впервые в истории одобрила Рада, говорится о том, что курс доллара до 2024 года не превысит 30 гривен:

В госбюджете-2021 расчеты сделаны, исходя из среднего курса 29,1 гривни за доллар. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли: "бюджетный" курс – не прогноз, его следует воспринимать исключительно как технический показатель.

МВФ в прогнозе экономики Украины привел такой курс доллара к гривне:

Аналитики Bank of America считают, что среднегодовой курс в 2021 году составит 27 грн/долл. А вот аналитики S&P Global Ratings не так оптимистичны, их прогноз – 29,5 грн на конец 2021 года (среднегодовой курс не предоставлен).

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Источник: Сегодня

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