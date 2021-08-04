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Курс заспокоївся – долар і євро зупинилися після зростання

4 серпня, 08:23

Ксенія Капустинська

Національний банк розрахував оновлену вартість української валюти до долара і євро на 4 серпня

Курс долара завмер / Фото: Сьогодні

Національний банк України (НБУ) на вівторок, 4 серпня, розрахував такий офіційний курс гривні до основних іноземних валют:

1 долар США – 26,84 грн;
1 євро – 31,89 грн;
1 злотий – 7,00 грн;
10 російських рублів – 3,68 грн.

Порівняно зі вчорашніми значеннями долар практично не змінився в ціні. За тиждень – з 28 липня по 4 серпня – гривня зміцнилася проти американської валюти на сім копійок. Експерти вважають, що долар в Україні увійшов у фазу умовної стабільності, але скоро може повернутися до позначки в 27 гривень.

Курс євро впав на копійку після зростання на ту ж копійку днем раніше. Тобто і євровалюта залишилася стабільною.

Вартість 10 російських рублів знизилася на копійку. А польський злотий залишився на рівні психологічної позначки в 7 гривень.

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Офіційний курс долара розраховується, виходячи з показників на міжбанківському валютному ринку, але з деяким відставанням. У вівторок, 3 серпня, вартість валюти на міжбанку змінилася різноспрямовано:

Сьогоднішні торги ще не почалися.

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Прогнози курсу долара

У консенсус-прогнозі, який підготували в Мінекономіки, йдеться про очікування середнього курсу за підсумками 2021 року на рівні 27,9 грн/дол. і курсі станом на кінець року 28,2 грн/дол. А в бюджетній декларації на три роки, яку вперше в історії схвалила Рада, йдеться про те, що курс долара до 2024 року не перевищить 30 гривень:

У держбюджеті-2021 розрахунки зроблені, виходячи з середнього курсу 29,1 гривні за долар. При цьому і в Мінфіні, і в НБУ неодноразово запевняли: "бюджетний" курс – не прогноз, його слід сприймати виключно як технічний показник.

МВФ в прогнозі економіки України навів такий курс долара до гривні:

Аналітики Bank of America вважають, що середньорічний курс 2021 року становитиме 27 грн/дол . А ось аналітики S&P Global Ratings не такі оптимістичні, їхній прогноз – 29,5 грн на кінець 2021 року (середньорічний курс не надано).

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Джерело: Сьогодні

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