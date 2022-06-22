Курс набирает обороты? Что происходит с долларом в ПриватБанке, Monobank и ПУМБ

Какой курс доллара установили банки / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

Официальный курс доллара в Украине все еще зафиксирован на уровне 29,25 грн за доллар. Между тем в банках заметно удешевление валюты.

"Сегодня" рассказывают, сколько стоит доллар 22 июня согласно данным специализированного сайта "Минфин".

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Что происходит в банках

На 22 июня средний курс покупки доллара в банках составляет 35 грн/долл. Средний курс продаж – 35,6 грн/долл.

Что касается курса в банках, то ситуация такова:

ПриватБанк – 35,2 грн/35,6 грн (покупка-продажа);

Ощадбанк – 35 грн/35,6 грн;

Укрэксимбанк – 34,9 грн/35,6 грн;

Райффайзен Банк – 34,8 грн/35,6 грн;

ПУМБ – 35,1 грн/35,7 грн;

Monobank – 31,6 грн/32,7 грн.

К примеру, неделю назад, 16 июня, в ПриватБанке курс покупки был таким же, а вот продажи были дороже на 0,1 грн. В Ощадбанке за неделю курс покупки уменьшился на 0,2 грн, а продажи – на 0,25 грн. В ПУМБ удешевление также произошло на 0,1 и 0,2 грн соответственно.

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В Monobank курс за неделю не изменился.

В общем ситуация в банках 22 июня выглядит так:

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Сколько стоит доллар на черном рынке

Ранее мы рассказывали, что по состоянию на полдень 22 июня средний курс продаж американской валюты составил 35,35 грн/долл., а средний курс покупки практически с ним сравнялся и составляет 35,2 грн/долл.

"Сегодня" вместе с экспертом уже рассказывали, что курс у большинства банков сравнялся с показателем на черном рынке. Читайте о том, стоит ли рисковать и покупать доллары у спекулянтов.

Кроме того, изменения с долларом происходят и в мире. Один из крупнейших банков США Wells Fargo спрогнозировал, что произойдет с долларом по отношению к евро уже в течение этого месяца.

Читайте и о том, когда Нацбанк вернет плавающий курс доллара.