Растет или летит в пропасть? Что происходит с долларом на черном рынке

Курс доллара на черном рынке замер на одном месте и практически не изменился за сутки.
Об этом свидетельствуют данные специализированного сайта "Курс Украины".
По состоянию на полдень, 22 июня средний курс продажи американской валюты составил 35,35 грн/долл, а средний курс покупки практически с ним сравнялся и составляет 35,2 грн/долл.
Самый низкий курс покупки среди предложений составляет 35,24 грн/долл., а самый высокий – 35,5 грн/долл.
Где выгоднее покупать доллары
Ранее доктор экономических наук Василий Фурман в эксклюзивном комментарии "Сегодня" рассказал, что после того, как Нацбанк снял большое количество ограничений, курс доллара практически сравнялся в банках, на черном рынке и в легальных обменниках.
Это означает, что не стоит рисковать, если вы не разбираетесь и идти за долларами на черный рынок.
"Не рисковать, нужно делать это в банках, поскольку на валютном рынке очень много рисков. Если это лицензионные обменники, то тоже можно покупать доллары. Сейчас разницы в курсах нет", – говорит эксперт.
А если вы вообще не решили, что делать со своими сбережениями, то Василий Фурман советует вложить их в военные облигации. Таким образом вы внесете свой вклад в победу над врагом и еще и получите прибыль.
"Сегодня" ранее писали, что может произойти с курсом американской валюты совсем скоро и рассказывали, как правильно хранить сбережения прямо сейчас.