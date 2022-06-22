Растет или летит в пропасть? Что происходит с долларом на черном рынке

Рассказываем, что происходит с курсом доллара на черном рынке 22 июня

Доллар на черном рынке замер в ожидании / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

Курс доллара на черном рынке замер на одном месте и практически не изменился за сутки.

Об этом свидетельствуют данные специализированного сайта "Курс Украины".

Реклама

По состоянию на полдень, 22 июня средний курс продажи американской валюты составил 35,35 грн/долл, а средний курс покупки практически с ним сравнялся и составляет 35,2 грн/долл.

Курс доллара на черном рынке 22 июня / Фото: скриншот

Самый низкий курс покупки среди предложений составляет 35,24 грн/долл., а самый высокий – 35,5 грн/долл.

Реклама

Где выгоднее покупать доллары

Ранее доктор экономических наук Василий Фурман в эксклюзивном комментарии "Сегодня" рассказал, что после того, как Нацбанк снял большое количество ограничений, курс доллара практически сравнялся в банках, на черном рынке и в легальных обменниках.

Это означает, что не стоит рисковать, если вы не разбираетесь и идти за долларами на черный рынок.

"Не рисковать, нужно делать это в банках, поскольку на валютном рынке очень много рисков. Если это лицензионные обменники, то тоже можно покупать доллары. Сейчас разницы в курсах нет", – говорит эксперт.

Реклама

А если вы вообще не решили, что делать со своими сбережениями, то Василий Фурман советует вложить их в военные облигации. Таким образом вы внесете свой вклад в победу над врагом и еще и получите прибыль.

"Сегодня" ранее писали, что может произойти с курсом американской валюты совсем скоро и рассказывали, как правильно хранить сбережения прямо сейчас.