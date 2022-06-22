Курс набирає обертів? Що відбувається з доларом у ПриватБанку, Monobank та ПУМБ

Який курс долара встановили банки / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Офіційний курс долара в Україні все ще зафіксований на рівні 29,25 грн за долар. Тим часом у банках помітне здешевшання валюти.

"Сьогодні" розповідають, скільки коштує долар 22 червня згідно з даними спеціалізованого сайту "Мінфін".

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Що відбувається в банках

Станом на 22 червня середній курс купівлі долара в банках становить 35 грн/дол. Середній курс продажу – 35,6 грн/дол.

Щодо курсу в банках, то ситуація така:

ПриватБанк – 35,2 грн/35,6 грн (купівля-продаж);

Ощадбанк – 35 грн/35,6 грн;

Укрексімбанк – 34,9 грн/35,6 грн;

Райффайзен Банк – 34,8 грн/35,6 грн;

ПУМБ – 35,1 грн/35,7 грн;

Monobank – 31,6 грн/32,7 грн.

Наприклад, тиждень тому, 16 червня, у ПриватБанку курс купівлі був таким же, а от продажу був дорожчим на 0,1 грн. В Ощадбанку за тиждень курс купівлі зменшився на 0,2 грн, а продажу – на 0,25 грн. У ПУМБ здешевшання також відбулося на 0,1 грн та 0,2 грн відповідно.

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У Monobank курс за тиждень не змінився.

Загалом ситуація в банках 22 червня виглядає так:

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Скільки коштує долар на чорному ринку

Раніше ми розповідали, що станом на полудень 22 червня середній курс продажу американської валюти становив 35,35 грн/дол., а середній курс покупки практично з ним зрівнявся і становить 35,2 грн/дол.

"Сьогодні" разом з експертом вже розповідали, що курс у більшості банків зрівнявся з показником на чорному ринку. Читайте про те, чи варто ризикувати і купувати долари у спекулянтів.

Крім того, зміни з доларом відбуваються і в світі. Один з найбільших банків США Wells Fargo спрогнозував, що станеться з доларом відносно євро уже протягом цього місяця.

Читайте і про те, коли Нацбанк поверне плаваючий курс долара.