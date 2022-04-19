Купить или продать квартиру во время войны – когда в Украине исчезнет запрет на продажу жилья

В скором времени украинцы снова смогут продавать и покупать жилье / Фото: Pexels, Коллаж: Сегодня

После 24 февраля в Украине заблокировали доступ к ряду государственных реестров из соображений безопасности. Следовательно, многие процессы, связанные с регистрацией данных, сейчас осуществить невозможно.

Как объяснил министр юстиции Денис Малюська изданию "Радио Свобода", Государственный реестр прав на недвижимое имущество также недоступен, поэтому украинцы не имеют возможности купить или продать недвижимость.

Реклама

"Работа реестра прав на недвижимое имущество ограничена, в том числе в связи с возможными мошенническими схемами", – подчеркнул Малюська.

Речь идет о типичной рейдерской схеме, когда злоумышленники создают несколько фирм-посредников, так называемых "прокладок", и за один вечер несколько раз перепродают имущество. Таким образом, его уже невозможно вернуть.

Борьба с мошенниками

По словам министра, сейчас в Украине нарабатывают механизмы борьбы с рейдерами. В Минюсте хотят ввести правило – если жилье собственник продал меньше месяца назад, он его не может продать.

Реклама

В таких ситуациях нотариус обязан отказаться регистрировать отчуждение. Благодаря этому невозможно будет создать цепочки с псевдопродажей недвижимости.

Когда можно будет реализовать жилье?

В течение нескольких недель – до месяца, обещают восстановить возможность покупать и продавать жилье. Пока такие операции планируют разрешить только на территориях, где нет боевых действий.

Сейчас доступна только регистрация новостроек. Это важно с учетом войны, поскольку если имущество будет повреждено, то инвестору на основании документов компенсируют убытки.

Реклама

"Это регистрация нового имущества, соответственно, риск кражи минимален. Соответственно, мы такую операцию добавили", – объяснил Малюська.

Доступ к реестру в ближайшее время предоставят нотариусам. Но получат его не все – только те, кто не запятнал свою репутацию незаконными действиями. Критерии доступа нотариусов в реестр будут определяться постановлением Кабмина.

Рынок недвижимости

Несмотря на войну, рынок жилья в Украине еще не полностью замер. В последнее время на некоторых стройплощадках застройщики возобновили работу. В большинстве своем это западные области, но частично строят в центре страны и в Киеве.

Как рассказал "Сегодня" президент Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины Юрий Пита, в освобожденных от оккупантов городах разрушена инфраструктура, так что в ближайшее время проживать там будет дискомфортно. В связи с этим цены на жилье в Буче, Гостомеле, Ирпене или других населенных пунктах существенно упали.

Владельцам жилья в этих городах нужно, по возможности, удержать свои квартиры и продать их за несколько лет – именно тогда цены на недвижимость вернутся к довоенной отметке.

Эксперт отметил, что из-за большого количества переселенцев, в Днепре и на западе Украины подскочили цены на жилье. А в Киеве и Одессе – упали почти вдвое. Ожидать снижения спекуляций на рынке стоит уже в мае, тогда многие люди вернутся в свои дома и спрос исчезнет.

В то же время, многим владельцам недвижимости война не помешала продавать квартиры втридорога. Раньше мы писали, за сколько продают квартиры с шиком в Киеве, Виннице и Одессе. Промониторили также стоимость разноплановых жилищ во Львове, Тернополе и Ужгороде.