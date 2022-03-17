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Компании, которые продолжают работу в РФ: кто не хочет уходить

София Зиновьева, Андрей Галицкий
17 марта, 15:56
Некоторые бренды больше не вливают в экономику агрессора, но полностью свою деятельность так и не остановили

Какие компании не ушли из России после начала войны с Украиной / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

После вторжения российских войск в Украину некоторые крупные европейские и мировые производители приостановили работу со своими партнерами в России. Впрочем, по состоянию на сейчас в России еще достаточно компаний, которые продолжают работу на территории агрессора.

Сегодня рассказывает, какие бренды продолжают работать на рынке РФ, несмотря на продолжающийся военный конфликт в Украине, спровоцированный Россией.

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Итак, по состоянию на 17 марта список работающих в РФ компаний выглядит так:

  • "Nestle" ( Швейцария);
  • "Leroy Merlin" (Франция);
  • "Tesco" (Великобритания);
  • "Danone" (Франция) – приостановила инвестиции на территории РФ, но производство продукции продолжается;
  • "Unilever" (Великобритания);
  • "Henkel" (Германия);
  • "LG" (Южная Корея);
  • "METRO" (Германия);
  • "BSH" (Германия);
  • "LC Waikiki" (Франция);
  • "Raiffeisen Bank International" (Австрия);
  • "OTP" (Венгрия);
  • "Credit Agricole" (Франция);
  • BNP Paribas (Франция);
  • "TotalEnergies" (Франция) – приостановила инвестиции в России;
  • "Pirelli" (Италия);
  • "BASF" (Германия).

Дефицит товаров

В Центральной части России, в частности в Липецкой и Псковской областях, а также в Сибири появился дефицит продуктов и рост цен.

Так, в регионах есть дефицит сахара, а цены на него выросли на 3% и даже больше. Тем временем Росстат вообще фиксирует повышение цен на сахар в магазинах на 12,8% – это рекордные показатели за два года.

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Поэтом в процветающей России решили ввести ограничения на продажу. Это касается таких продуктов:

  • сахар;
  • крупы;
  • мука;
  • растительное масло.

Раньше мы рассказывали, что аналитики прогнозируют не только дефицит товаров во всех отраслях РФ, но и скорый дефолт России, а также писали, что происходит в украинском Крыму на фоне войны с Россией.