Компании, которые продолжают работу в РФ: кто не хочет уходить

Какие компании не ушли из России после начала войны с Украиной / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

После вторжения российских войск в Украину некоторые крупные европейские и мировые производители приостановили работу со своими партнерами в России. Впрочем, по состоянию на сейчас в России еще достаточно компаний, которые продолжают работу на территории агрессора.

Сегодня рассказывает, какие бренды продолжают работать на рынке РФ, несмотря на продолжающийся военный конфликт в Украине, спровоцированный Россией.

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Итак, по состоянию на 17 марта список работающих в РФ компаний выглядит так:

"Nestle" ( Швейцария);

"Leroy Merlin" (Франция);

"Tesco" (Великобритания);

"Danone" (Франция) – приостановила инвестиции на территории РФ, но производство продукции продолжается;

"Unilever" (Великобритания);

"Henkel" (Германия);

"LG" (Южная Корея);

"METRO" (Германия);

"BSH" (Германия);

"LC Waikiki" (Франция);

"Raiffeisen Bank International" (Австрия);

"OTP" (Венгрия);

"Credit Agricole" (Франция);

BNP Paribas (Франция);

"TotalEnergies" (Франция) – приостановила инвестиции в России;

"Pirelli" (Италия);

"BASF" (Германия).

Дефицит товаров

В Центральной части России, в частности в Липецкой и Псковской областях, а также в Сибири появился дефицит продуктов и рост цен.

Так, в регионах есть дефицит сахара, а цены на него выросли на 3% и даже больше. Тем временем Росстат вообще фиксирует повышение цен на сахар в магазинах на 12,8% – это рекордные показатели за два года.

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Поэтом в процветающей России решили ввести ограничения на продажу. Это касается таких продуктов:

сахар;

крупы;

мука;

растительное масло.

Раньше мы рассказывали, что аналитики прогнозируют не только дефицит товаров во всех отраслях РФ, но и скорый дефолт России, а также писали, что происходит в украинском Крыму на фоне войны с Россией.