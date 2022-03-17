Компанії, які продовжують роботу в РФ: хто не хоче йти

Які компанії не пішли з Росії після початку війни з Україною / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні
Після вторгнення російських військ в Україну деякі великі європейські та світові виробники призупинили роботу зі своїми партнерами у Росії. Втім, наразі в Росії ще достатньо компаній, які продовжують роботу на території агресора.
Сьогодні розповідає, які бренди продовжують працювати на ринку РФ, незважаючи на військовий конфлікт в Україні, спровокований Росією.
Отже, станом на 17 березня список компаній, що працюють в РФ, виглядає так:
- "Nestle" (Швейцарія);
- "Leroy Merlin" (Франція);
- "Tesco" (Велика Британія);
- "Danone" (Франція) – призупинила інвестиції на території РФ, але виробництво продукції продовжується;
- "Unilever" (Велика Британія);
- "Henkel" (Німеччина);
- "LG" (Південна Корея);
- "METRO" (Німеччина);
- "BSH" (Німеччина);
- "LC Waikiki" (Франція);
- "Raiffeisen Bank International" (Австрія);
- "OTP" (Угорщина);
- "Credit Agricole" (Франція);
- BNP Paribas (Франція);
- "TotalEnergies" (Франція) – призупинила інвестиції у Росії;
- "Pirelli" (Італія);
- "BASF" (Німеччина).
Дефіцит товарів
У Центральній частині Росії, зокрема у Липецькій та Псковській областях, а також у Сибіру виник дефіцит товарів та зростання цін.
Так, у регіонах є дефіцит цукру, а ціни на нього зросли на 3% і навіть більше. Тим часом, Росстат взагалі фіксує підвищення цін на цукор у магазинах на 12,8% – це рекордні показники за два роки.
Тому в квітучій Росії вирішили запровадити обмеження на продаж. Це стосується таких продуктів:
- цукор;
- крупи;
- борошно;
- рослинна олія.
Раніше ми розповідали, що аналітики прогнозують як дефіцит товарів переважають у всіх галузях РФ, а й швидкий дефолт Росії, і навіть писали, що відбувається в українському Криму на фоні війни з Росією.