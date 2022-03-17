Компанії, які продовжують роботу в РФ: хто не хоче йти

Які компанії не пішли з Росії після початку війни з Україною / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Після вторгнення російських військ в Україну деякі великі європейські та світові виробники призупинили роботу зі своїми партнерами у Росії. Втім, наразі в Росії ще достатньо компаній, які продовжують роботу на території агресора.

Сьогодні розповідає, які бренди продовжують працювати на ринку РФ, незважаючи на військовий конфлікт в Україні, спровокований Росією.

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Отже, станом на 17 березня список компаній, що працюють в РФ, виглядає так:

"Nestle" (Швейцарія);

"Leroy Merlin" (Франція);

"Tesco" (Велика Британія);

"Danone" (Франція) – призупинила інвестиції на території РФ, але виробництво продукції продовжується;

"Unilever" (Велика Британія);

"Henkel" (Німеччина);

"LG" (Південна Корея);

"METRO" (Німеччина);

"BSH" (Німеччина);

"LC Waikiki" (Франція);

"Raiffeisen Bank International" (Австрія);

"OTP" (Угорщина);

"Credit Agricole" (Франція);

BNP Paribas (Франція);

"TotalEnergies" (Франція) – призупинила інвестиції у Росії;

"Pirelli" (Італія);

"BASF" (Німеччина).

Дефіцит товарів

У Центральній частині Росії, зокрема у Липецькій та Псковській областях, а також у Сибіру виник дефіцит товарів та зростання цін.

Так, у регіонах є дефіцит цукру, а ціни на нього зросли на 3% і навіть більше. Тим часом, Росстат взагалі фіксує підвищення цін на цукор у магазинах на 12,8% – це рекордні показники за два роки.

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Тому в квітучій Росії вирішили запровадити обмеження на продаж. Це стосується таких продуктів:

цукор;

крупи;

борошно;

рослинна олія.

Раніше ми розповідали, що аналітики прогнозують як дефіцит товарів переважають у всіх галузях РФ, а й швидкий дефолт Росії, і навіть писали, що відбувається в українському Криму на фоні війни з Росією.