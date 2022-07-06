Клиенты "Новой почты" столкнулись с проблемой – что недоступно за границей

/ Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Клиент "Новой почты", проживающий за границей, пожаловался, что не может зарегистрироваться в мобильном приложении компании.

Об этом мужчина написал отзыв в Facebook.

Реклама

Проблема состоит в том, что для регистрации нужно ввести свой номер телефона, а приложение "Новой почты" принимает только номера украинских операторов.

"А как зарегистрироваться из-за границы? В условиях, когда миллионы украинцев живут за границей, будет полезно добавить возможность зарегистрироваться с международным номером телефона", – предложил мужчина.

Что ответили в Новой почте?

Представители компании ответили, что регистрация аккаунта действительно возможна только по телефону операторов украинской мобильной связи, поскольку сервис представлен в Украине.

Реклама

Однако клиента поблагодарили за идею и пообещали передать ее коллегам.

Отправка через почтоматы

Ранее мы рассказывали, что "Новая почта" запускает для клиентов новую услугу для отправки посылок, теперь это можно сделать через почтомат, без визита в отделение.

Пока воспользоваться сервисом могут жители Киева, Львова, Одессы, Днепра и Полтавы, а с 18 июля услуга заработает еще и в Виннице. Чтобы отправить посылку через почтомат нужно сначала обновить приложение компании.

Реклама

Затем в разделе "Создать посылку" появится дополнительный подпункт места отправления – почтомат. Самостоятельно создайте электронную накладную для посылки в приложении и упакуйте отправление дома.

После подойдите к почтомату, откройте в приложении созданную накладную и нажмите "Открыть ячейку". Положите туда свою посылку, подтвердите загрузку в мобильном приложении и закройте ячейку.

"Сегодня" также писали, как мошенники обманывают украинцев с помощью "Новой почты" и рассказывали, кому компания рекомендует отказываться от посылок.