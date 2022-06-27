"Новая почта" просит отказываться от посылок некоторых украинцев – кто в опасности

Рассказываем, почему "Новая почта" не советует вообще забирать некоторые посылки из отделений

"Новую почту" обвинили в утечке данных / Фото: Getty Images, Facebook, Коллаж: Сегодня, Новая Почта

Клиент "Новой почты" пожаловался на службу безопасности компании и обвинил в утечке его персональных данных.

Об этом украинец написал на своей странице в Facebook.

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Пользователь сообщает, что в его мобильном приложении появилась информация о новом отправлении и отделение, куда следует посылка, лишь временно соответствует его фактическому местонахождению.

"Но кто-то об этом узнал. И узнал точно из базы данных "Новой почты". И я считаю это грубым нарушением со стороны НП! В описании отправки указана "косметика". Наложенный платеж 199 грн+стоимость доставки", – пишет мужчина.

Посылку клиент осмотрел, в коробке был маленький пакетик с неизвестным веществом без маркировок. От получения, конечно, отказался и теперь у украинца серьезная претензия к "Новой почте".

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"Во-первых: вам известно отделение, время оформления, номер карты отправителя. На отделении есть камеры слежения. Требую инициировать проверку и сообщить полиции о мошенничестве", – говорится в посте.

Во-вторых, мужчина требует проверить работников отделения, принявшего отправку, на предмет утечки персональных данных клиентов. По мнению клиента, информацию мошенники могли узнать только от работников "Новой почты".

Что ответили в "Новой почте"?

Представители компании отреагировали на жалобу и рассказали, что операторы отделения физически не имеют возможности проверять содержимое каждой отправки.

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"Всегда предупреждаем клиентов, чтобы они осматривали отправление в отделении, и в случае чего, – отказывались от посылки. Если Вы не ожидаете посылку и не понимаете от кого Вам транспортируется отправка, всегда можете проставить отказ в онлайн-сервисах, даже не обращаясь в отделение", – посоветовали мужчине.

Кроме того, украинцу напомнили, что его персональными данными владеет не только почтовый оператор и посоветовали вообще не получать отправку от неизвестных лиц в целях безопасности.

Нововведения компании

21 июня компания объявила о запуске, пока в тестовом режиме, услуги отправки посылок без визита в отделение – из почтоматов.

Для этого понадобится только приложение компании, а пока нововведение тестируется, будет стоить всего 1 грн.

Подробнее о том, как отправить посылку через почтомат, читайте в нашем материале.

"Сегодня" ранее писали, как переселенцы могут получить свои средства в отделениях компании и рассказывали, откуда "Новая почта" возобновляет доставку посылок.