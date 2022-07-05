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На "Новой почте" заработала новая услуга: как украинцы могут отправлять посылки

Андрей Галицкий Андрей Галицкий Редактор Деньги Сегодня
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5 июля, 12:03
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Рассказываем, что нового появилось для клиентов "Новой почты"
На "Новой почте" запускают новую услугу
На "Новой почте" запускают новую услугу / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

"Новая почта" запускает для клиентов новую услугу для отправки посылок. Теперь для этого совсем не обязательно приходить в отделение почтового оператора, а можно просто воспользоваться почтоматом.

Как сообщает пресс-служба "Новой почты", отправлять посылку с почтоматов уже могут жители Киева, Львова, Одессы, Днепра и Полтавы. С 18 июля така услуга заработает в Виннице.

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Как отправить посылки из почтомата:

  • обновить мобильное приложение "Новой почты", в разделе "Создать Посылку" появился дополнительный подпункт места отправки – почтомат;
  • самостоятель создать электронную накладную для посылки в приложении;
  • упаковать свою посылку дома, подойти к почтомату с посылкой, открыть созданную накладную и нажать "Открыть ячейку";
  • положить в ячейку упакованную отправку без маркировки;
  • подтвердить загрузку в мобильном приложении;
  • закрыть ячейку.

Кроме того, до 31 августа для клиентов "Новой почты" будет действует акция на стоимость отправки с почтомата. Она зависит от того, кто платит за доставку посылки: если отправитель – 35 грн, а если получатель – 50 грн. Отправка документов через почтомат и отделение будет с фиксированным тарифом — 45 грн и конверт.

"Укрпочта" меняет тарифы

С 1 июля почтовый оператор повысил стоимость доставки посылок. Теперь доставить посылку по Украине станет дороже на 14%, а в пределах области – на 13%.

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Например, посылка весом до 1 кг в пределах Украины, которая раньше стоила 31 грн, после пересмотра тарифов будет стоить 35 грн, а доставка посылки весом до 15 кг – 75 грн вместо 65 грн. Также на 14% вырастет стоимость услуги "Документы". При этом стоимость международных отправлений не меняется.

Ранее "Сегодня" рассказывала, что Укрпочта" стала первой в мире почтовой компанией, которая открыла свой магазин на международной площадке по онлайн-продажам – Amazon. Также мы писали, что "Нова Пошта Глобал" возобновила доставку заказов с интернет-магазинов США и еще семи стран Евросоюза.

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Инфляция – показатель, показывающий, как в течение определенного времени изменились цены и тарифы на товары и услуги. Инфляции снижает покупательную способность денег. То есть, чтобы приобрести один и тот же товар, нам приходится тратить большие суммы.
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