Не только доставка: какие финансовые услуги предоставляет Новая Почта

Рассказываем, какими услугами могут использовать клиенты Новой Почты для операций с деньгами

Финансовые услуги Новой Почты / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня, Новая Почта

Для клиентов Новой Почты доступна не только отправка и получение посылок, но и финансовые услуги.

"Сегодня" рассказывают, что предлагает компания украинцам.

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Перевод "Мгновенный"

Физические лица могут переводить друг другу деньги в национальной валюте в очень скорых сроках. Отправить определенную сумму можно в отделениях Новой почты, где предоставляются финансовые услуги, или же это можно сделать онлайн с помощью банковской карты.

Максимальные суммы для одного перевода:

в отделении – 399 999 грн;

онлайн – 29 999 грн.

Стоимость такой услуги составляет 1,5% суммы, но не менее 15 грн. Комиссию должен оплатить отправитель.

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Если отправлять деньги онлайн, нужно для верификации указать свой номер телефона, а в отделении у клиента попросят паспорт. Документ также необходим для получения такой отправки.

Международные переводы

Получить международный перевод на Новой Почте можно с помощью платежной системы Ria, а также получить и отправить деньги можно через Western Union.

Перевод Ria можно получить в любом из пунктов ООО "НоваПэй", которые находятся в отделениях Новой почты, и для этого нужно действовать по следующему алгоритму:

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сообщить кассиру контрольный номер перевода;

предоставить документы, подтверждающие личность;

получить перевод после проверки данных.

Выплата производится только в гривне. Подробности об условиях получения переводов Ria можно просмотреть по ссылке.

А вот перевод Western Union на Новой Почте можно не только получить, но и отправить. Для этого нужно сделать следующее:

обратиться в любое отделение Новой почты, где предоставляются финансовые услуги NovaPay;

предоставить кассиру ФИО, телефон и адрес;

показать документы, удостоверяющие личность;

сообщить данные получателя, сумму перевода и страну, куда пойдут деньги;

оплатить стоимость перевода: в частности, сумму, которую переводите, и комиссию Western Union за услуги (по ссылке можно просмотреть тарифы);

получить квитанцию с номером перевода (MTCN) и сообщить получателю.

Все условия такой услуги смотрите на сайте компании. В то же время, стоит помнить, что во время военного положения НБУ ограничил возможность отправлять деньги из Украины за границу.

Снятие денег с карты

На Новой Почте можно снять наличные деньги. Чтобы это сделать, нужно сделать следующее:

в отделении Новой почты попросить кассира снять наличные с банковской карты;

показать документ, удостоверяющий личность;

оплатить сумму, которую хотите получить наличными, и стоимость услуги (1,5% от суммы, но не менее 15 грн).

Получить деньги можно только в гривне.

Оплата счетов

Для клиентов доступна и услуга оплаты интернета, кредитов, штрафов, страховок, обучения или коммунальных услуг и т.д. Срок зачисления такой оплаты – до 3-х банковских дней.

"При оплате по реквизитам комиссия за перевод равна 1% и не менее 15 грн. При оплате услуг по договору комиссия варьируется в зависимости от условий получателя", – объясняют на Новой Почте.

Как отправить или получить международный перевод

Ранее "Сегодня" рассказывали, что для украинцев действуют не менее 6 сервисов, через которые можно выслать деньги или получить их из-за границы.

Один из них – Western Union – позволяет делать и переводы по Украине, и международные. Отправлять деньги можно в долларах, евро и гривне (по Украине). Тарифы зависят от того, в какую страну клиент производит перевод.

Читайте в нашем материале, какие есть еще способы отправить или получить международный перевод.

Мы также писали все о преимуществах и недостатках SWIFT и Western Union для осуществления международных переводов, и как перевести деньги с мобильного счета на карту.