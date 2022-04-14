Как заработать 1 000 грн в день – три способа

Заработать можно на платформах в интернете, выполняя разные задания / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Многие украинцы столкнулись с проблемой поиска работы. Рынок труда сейчас подвергается кризису, люди и предприятия перемещаются из одних областей в другие, а зарплаты уменьшаются.

"Сегодня" разобрались, какие есть способы быстрого заработка, и как можно работать, получая по тысяче гривен в день.

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Копирайтинг

Такой вариант работы подходит тем, кто умеет писать тексты. Заработать на этом можно либо продавая готовые статьи на биржах копирайтинга, либо сочиння тексты под заказ.

Есть специализированные биржи, где можно зарегистрироваться и предлагать свои услуги, а также можно искать вакансии на других крупных сайтах по поиску работы, вроде Work.ua или Rabota.ua. Темы статей могут от путешествий до криптовалюты.

Мы просмотрели несколько вакансий для копирайтеров. Например, для начала людям предлагают близко 150 грн за текст на 1 000 знаков. Некоторые компании предлагают до 500 грн за страницу текста (257 слов). Сумма зависит от количества, качества или вашего рейтинга как автора на бирже.

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Фриланс

Как отмечают на специализированной платформе Happy Monday, для украинцев сейчас выгодно работать фрилансерами, ведь этот рынок в мире развивается высокими темпами. А большие платформы и биржи отказываются работать с Россией из-за войны против Украины, поэтому количество вакансий для украинцев увеличится на 20-30%.

Итак, фрилансеры – это наемные рабочие, работающие над непродолжительными проектами. В Украине чаще всего это направления IT, дизайна и онлайн-маркетинга.

Если вы специалист в одной из этих сфер, то можно начать работать опять же на разных биржах и платформах по фрилансу. Люди начинают зарабатывать по 300 грн в час, с течением времени сумма платы растет до 5-6 тыс. грн в час.

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Еще один способ – опрос за деньги

Если вы не являетесь специалистом ни в одной из вышеописанных сфер, то заработать можно на опросах. Некоторые компании проводят исследования, им нужно узнать общественное мнение или статистику. Они обращаются к специализированным сайтам и платят людям за то, что они проходят на этих сайтах опросы.

Есть определенные нюансы в таком заработке. Некоторые сервисы начисляют деньги в иностранной валюте, и затем с помощью платежных систем позволяют выводить их на карты. Также один опрос не могут пройти все, ведь если он касается например курения, то некурящий человек не может ответить на вопросы.

Некоторые сайты не дают сразу выводить деньги, потому что пользователю нужно набрать определенную сумму. Заработать на одном опросе можно от 5 до 50 грн. Обычно приглашение пройти опрос приходит на электронную почту.

Где и сколько денег можно заработать дистанционно

Ранее мы рассказывали, что на 8 апреля только на сайте Work.ua было размещено близко 2 200 вакансий с дистанционной работой. Большинство из них предлагает работу в Украине, однако около 200 вариантов касаются работы за рубежом.

От общего количества вакансий предлагающих удаленную работу, занимают 20%. В частности, в Украине ищут специалистов в следующих областях:

IT, компьютеры, интернет;

секретариат, делопроизводство, АХО;

продажа, закупка;

маркетинг, реклама, PR.

На эту работу готовы брать людей без опыта. В частности, 37,5% этих объявлений предлагают именно таким кандидатам.

За рубежом для украинцев без опыта доступны 11,5% вакансий, относящихся к удаленной работе. Это следующие сферы:

IT, компьютеры, интернет;

маркетинг, реклама, PR;

продажа, закупка;

дизайн, творчество.

Заработать дистанционно можно от 21 000 грн до 27 000 грн в месяц.

"Сегодня" также писали, как война повлияла на вакансии и зарплаты в Киеве, и как получить денежное пособие по безработице во время войны.