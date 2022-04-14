Як заробити 1 000 грн в день – три способи

Заробити можна на платформах в інтернеті, виконуючи різні завдання / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Багато українців зіштовхнулися з проблемою пошуку роботи. Ринок праці зараз потерпає кризу, люди та підприємства переміщаються з одних областей в інші, а зарплати зменшуються.

"Сьогодні" розібралися, які є способи швидкого заробітку, і як можна працювати, отримуючи по тисячі грн в день.

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Копірайтинг

Такий варіант роботи підходить для тих, хто уміє писати тексти. Заробити на цьому можна або продаючи готові статті на біржах копірайтингу, або ж пишучи тексти під замовлення.

Є спеціалізовані біржі, де можна зареєструватися та пропонувати свої послуги, а можна також шукати вакансії на інших великих сайтах з пошуку роботи, на кшталт Work.ua чи Rabota.ua. Теми статей можуть бути від подорожей до криптовалют.

Ми переглянули декілька вакансій для копірайтерів. Наприклад, для початку людям пропонують близько 150 грн за текст на 1 000 знаків. Деякі компанії пропонують до 500 грн за сторінку тексту (257 слів). Сума залежить від кількості, якості або ж вашого рейтингу як автора на біржі.

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Фриланс

Як зазначають на спеціалізованій платформі Happy Monday, для українців зараз вигідно іти працювати фрилансерами, адже цей ринок у світі розвивається високими темпами. А великі платформи та біржі відмовляються працювати з Росією через її війну проти України, тому кількість вакансій для українців збільшиться на 20-30%.

Отже, фрилансери – це наймані робітники, що працюють над нетривалими проєктами. В Україні найчастіше це напрямки ІТ, дизайну та онлайн-маркетингу.

Якщо ви фахівець в одній із цих сфер, то можна почати працювати знову ж на різних біржах та платформах з фрилансу. Люди починають заробляти по 300 грн на годину, з часом сума плати зростає до 5-6 тис. грн на годину.

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Ще один спосіб – опитування за гроші

Якщо ви не є фахівцем у жодній з вище описаних сфер, то заробити можна на опитуваннях. Деякі компанії проводять дослідження, їм потрібно дізнатися громадську думку чи певну статистику. Вони звертаються до спеціалізованих сайтів, і платять людям за те, що вони проходять на цих сайтах опитування.

Є певні нюанси у такому заробітку. Деякі сервіси нараховують гроші в іноземній валюті, і потім за допомогою платіжних систем дозволяють виводити їх на картки. Також одне опитування не можуть пройти всі, адже якщо воно стосується наприклад паління, то людина, що не палить, не може відповісти на запитання.

Деякі сайти не дають одразу виводити гроші, бо користувачеві потрібно набрати певну суму. Заробити на одному опитуванні можна від 5 до 50 грн. Зазвичай запрошення пройти опитування приходить на елеткронну пошту.

Де і скільки грошей можна заробити дистанційно

Раніше ми розповідали, що станом на 8 квітня лише на сайті Work.ua було розміщено близько 2 200 вакансій з дистанційною роботою. Більшість із них пропонують роботу в Україні, проте близько 200 варіантів стосуються роботи за кордоном.

Від загальної кількості вакансій ті, що пропонують віддалену роботу, займають 20%. Зокрема, в Україні шукають спеціалістів у таких сферах:

IT, комп'ютери, інтернет;

секретаріат, діловодство, АГВ;

продаж, закупівля;

маркетинг, реклама, PR.

На цю роботу готові брати людей без досвіду. Зокрема 37,5% цих оголошень пропонують саме таким кандидатам.

За кордоном для українців без досвіду доступні 11,5% вакансій із тих, що стосуються віддаленої роботи. Це такі сфери:

IT, комп'ютери, інтернет;

маркетинг, реклама, PR;

продаж, закупівля;

дизайн, творчість.

Заробити дистанційно можна від 21 000 грн до 27 000 грн на місяць.

"Сьогодні" також писали, як війна вплинула на вакансії і зарплати в Києві, і як отримати грошову допомогу по безробіттю під час війни.