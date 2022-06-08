Как получить пенсионное удостоверение – инструкция

Как подать заявление на получение пенсионного удостоверения / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

После назначения пенсии человек должен получить пенсионное удостоверение. Иногда оно может испортиться и стать непригодным для использования, или вообще быть уничтоженным.

В Пенсионном фонде Украины рассказали, что нужно делать для того, чтобы получить этот документ.

Реклама

Как получить удостоверение

Чтобы пенсионеру изготовили такой документ, нужно подать специальное заявление. Для этого есть несколько способов.

Первый – обратиться с заявлением в территориальный орган ПФУ по месту нахождения лица на учете как получающего пенсию.

Второй способ – сделать это онлайн. В таком случае нужно следовать следующему алгоритму:

Реклама

зайти в личный кабинет через веб-портал электронных услуг ПФУ (portal.pfu.gov.ua);

перейти в раздел "О пенсионном обеспечении".

Третий способ – подать заявление онлайн через мобильное приложение. Для этого нужно скачать приложение "Пенсионный фонд", и в нем перейти в разделы "К ПФУ – Коммуникации в ПФУ – Заявление на изготовление пенсионного удостоверения".

"Если ваше пенсионное удостоверение стало непригодным для пользования или было потеряно, или вам назначен другой вид пенсии или изменились обстоятельства осуществления опеки и попечительства, по вашему заявлению выдается новое удостоверение", – добавили в пресс-службе фонда.

Некоторым пенсионерам перечислят стаж

Ранее "Сегодня" писали, что для лиц, которые в свое время подверглись депортации и были отправлены на спецпоселение, будут зачислять год страхового стажа за три.

Реклама

Чтобы получить свое право на такой перерасчет, нужно подтвердить принадлежность к депортированным лицам и/или стаж работы на спецпоселении.

Для этого нужны следующие документы:

удостоверение о принадлежности к депортированным лицам;

документы о времени пребывания в спецпоселении.

Также пенсионерам понадобится трудовая книжка, чтобы подсчитать стаж.

Мы также писали о том, когда украинцам должны выплатить пенсию с прибавкой сразу за три месяца. Читайте наш материал и о том, как будут выплачивать деньги на оккупированных территориях.