Як отримати пенсійне посвідчення – інструкція

Як подати заяву на отримання пенсійного посвідчення / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Після призначення пенсії людина повинна отримати пенсійне посвідчення. Часом воно може зіпсуватися і стати непридатним для використання, або ж взагалі бути знищеним.

У Пенсійному фонді України розповіли, що потрібно робити для того, аби отримати цей документ.

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Як отримати посвідчення

Щоб пенсіонеру виготовили такий документ, потрібно подати спеціальну заяву. Для цього є декілька способів.

Перший – звернутися із заявою до територіального органу ПФУ за місцем перебування особи на обліку як такої, що отримує пенсію.

Другий спосіб – зробити це онлайн. У такому разі потрібно слідувати такому алгоритму:

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зайти в особистий кабінет через вебпортал електронних послуг ПФУ (portal.pfu.gov.ua);

перейти у розділ "Щодо пенсійного забезпечення".

Третій спосіб – подати заяву онлайн через мобільний застосунок. Для цього треба завантажити застосунок "Пенсійний фонд", і у ньому перейти в розділи "До ПФУ – Комунікації до ПФУ – Заява на виготовлення пенсійного посвідчення".

"Якщо ваше пенсійне посвідчення стало непридатним для користування або було втрачено, або вам призначено інший вид пенсії чи змінилися обставини здійснення опіки та піклування, за вашою заявою видається нове посвідчення", – додали у пресслужбі фонду.

Деяким пенсіонерам перерахують стаж

Раніше "Сьогодні" писали, що для осіб, які свого часу зазнали депортації та були відправлені на спецпоселення, зараховуватимуть рік страхового стажу за три.

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Щоб отримати своє право на такий перерахунок, потрібно підтвердити свою приналежність до депортованих осіб та/або стаж роботи на спецпоселенні.

Для цього потрібні такі документи:

посвідчення про приналежність до депортованих осіб;

документи про час перебування на спецпоселенні.

Також таким пенсіонерам знадобиться трудова книжка, щоб підрахувати стаж.

Ми також писали про те, коли українцям мають виплатити пенсію із прибавкою одразу за три місяці. Читайте наш матеріал і про те, як виплачуватимуть кошти на тимчасово окупованих територіях.