Инвестиции в будущее: как украинцам заработать полмиллиона на кофе

Как научиться не выбрасывать деньги"на ветер" / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Довольно часто мы выбрасываем свои деньги "на ветер", прибегая к пустым тратам. Одним из таких есть кофе на вынос. Однако на ней можно и неплохо заработать — стоит только отказаться от этого.

Такое мнение высказал в комментарии "Сегодня" Сергей Сароян, основатель компании Performance Managment.

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Вы спросите, почему в качестве примера всегда приводят чашку кофе? Объяснение простое: по словам Сергея Сарояна, наиболее финансово грамотные люди — это американцы, а их финансовые советники часто в списке пустых трат отмечают именно кофе на вынос, который, к слову, в Украине стоит в среднем 50 грн.

"В наших реалиях это наставление звучало бы примерно как: стакан латте стоит 50 грн, если покупать напиток каждое утро перед работой, то за месяц набежит порядка 1000 грн. При этом, покупая на эту сумму ОВГЗ – крайне низкорискованный инвестиционный инструмент, через 15 лет человек получит на руки 505 тысяч грн", — убежден эксперт.

Цель – мощный инструмент

Самое главное – это иметь цель и понимать, зачем отказываться от лишних трат.

"Поставив перед собой задачу накопить на отпуск, на первый взнос по ипотеке, на обучение для детей и т.д, человек будет явно чувствовать, чем ему приходится жертвовать ради сиюминутного удовольствия", — говорит эксперт.

"Лучшие инвестиции вызывают зевоту"

Для начала следует отслеживать свои расходы, чтобы в конце месяца вы точно понимали, на какие категории и в каких пропорциях вы тратите свои деньги.

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"На самом деле, сейчас даже нет необходимости скачивать какие-то приложения на телефон или заводить специальный блокнот. Именно понимание того как много денег регулярно тратится на разные спонтанные хотелки, вроде кофе, "вкусняшек", а то и на более дорогие удовольствия, например, предметы одежды, позволит сделать первый шаг к переходу от проедания зарплаты к модели сбережения и инвестиций", — убежден Сароян.

А после этого уже сделать этот долгожданный первый шаг – начать с акций крупных компаний, типа Amazon, Google, Apple и т.д. Это надежные инструменты, защищающие наши сбережения.

Далее эксперт советует рассмотреть добавление в портфель более молодых и перспективных компаний, чьи акции имеют шанс на более сильный рост.

"Главное начать: человеку, увлеченному управлением своего капитала, будет куда интереснее добавить в портфель подешевевшие на коррекции ценные бумаги, чем транжирить деньги на поход в бар и другие увлечения", — говорит Сароян.

Куда лучше всего вкладывать свои деньги

Самыми выгодными направлениями для инвестиций, по словам аналитика компании Esperio Александра Болтяна, являются:

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акции иностранных компаний;

торговля ценными бумагами (ETF на криптовалюты);

физическая покупка иностранной валюты.

Для среднестатистического жителя Украины лучшим и надежным решением будут депозиты в гривне, поскольку любой другой вид инвестиций требует детального изучения условий вклада денежных средств.

Раньше мы рассказывали, сколько денег украинцу нужно иметь на первое время в другой стране.

Также мы рассказывали, что один из крупнейших инвестиционных банков JP Morgan решил не изменять свои планы в связи с военной угрозой со стороны РФ и включил государственные облигации Украины в индекс GBI-EM Global Diversified.