Інвестиції в майбутнє: як українцям заробити півмільйона на каві

Як навчитися не викидати гроші "на вітер" / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Доволі часто ми викидаємо свої гроші "на вітер", вдаючись до пустих трат. Однією із таких є кава на виніс. Проте на ній можна і доволі непогано заробити — варто лише відмовитися.

Таку думку висловив в коментарі "Сьогодні" Сергій Сароян, засновник компанії Performance Managment.

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Ви запитаєте, чому як приклад завжди наводять чашку кави? Пояснення просте: за словами Сергія Сарояна, найбільш фінансово грамотні люди — це американці, а їх фінансові радники часто у списку пустих трат зазначають саме каву на виніс, яка, до слова, в Україні коштує в середньому 50 грн.

"У наших реаліях це повчання звучало б приблизно як: стакан латте коштує 50 грн, якщо купувати напій щоранку перед роботою, то за місяць набіжить близько 1000 грн. При цьому, купуючи на цю суму ОВДП (облігації внутрішніх державних позик) — вкрай низькоризикований інвестиційний інструмент, через 15 років людина отримає на руки 505 тисяч грн", — переконаний експерт.

Мета — потужний інструмент

Найголовніше — це мати мету і розуміти, навіщо відмовлятися від лишніх витрат.

"Поставивши перед собою завдання накопичити на відпустку, на перший внесок по іпотеці, на навчання для дітей і тд, людина буде явно відчувати, чим йому доводиться жертвувати заради миттєвого задоволення", — говорить експерт.

"Найкращі інвестиції викликають позіхання"

Для початку варто відстежувати свої витрати, щоб наприкінці місяця ви точно розуміли, на які категорії і в яких пропорціях ви витрачаєте свої гроші.

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"Насправді, зараз навіть немає необхідності завантажувати якісь додатки на телефон або заводити спеціальний блокнот. Саме розуміння того, як багато грошей регулярно витрачається на різні спонтанні хотілки, на зразок кави, "смаколиків", а то і на більш дорогі задоволення, наприклад, предмети одягу, дозволить зробити перший крок до переходу від проїдання зарплати до моделі заощадження та інвестицій", — переконаний Сароян.

А після цього вже зробити цей довгоочікуваний перший крок — почати з акцій великих компаній, по типу Amazon, Google, Apple тощо. Це надійні інструменти, які захищають наші заощадження.

Далі експерт радить розглянути додавання в портфель більш молодих і перспективних компаній, чиї акції мають шанс на більш сильне зростання.

"Головне почати: людині, захопленій управлінням свого капіталу, буде куди цікавіше додати в портфель цінні папери, що подешевшали на корекції, ніж тринькати гроші на похід в бар та інші захоплення", — каже Сароян.

Куди найкраще вкладати свої гроші

Найвигіднішими напрямками для інвестицій, за словами аналітика компанії Esperio Олександра Болтяна є:

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акції іноземних компаній;

торгівля цінними паперами (ETF на криптовалюти);

фізична покупка іноземної валюти.

Для середньостатистичного жителя України кращим і більш надійним рішенням будуть депозити в гривні, оскільки будь-який інший вид інвестицій вимагає детального вивчення умов вкладу грошових коштів.

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