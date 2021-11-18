Гораздо ниже цены? Импорт сыра в Украину бьет рекорды

Себестоимость блочной «Гауды» и «Эменталя» существенно выросла / Фото: Коллаж: Сегодня
В октябре импорт сыра в Украину побил все рекорды. Однако в Европе он существенно подорожал, так что ожидаемо, что импортеры могут уменьшить закупки.
Об этом сообщает infagro.com.ua.
За октябрь в Украину завезли 4,2 тыс. т сычужных сыров. По подсчетам экспертов, это половина среднемесячных продаж. Однако, возможно, эти поставки осуществлялись по старым контрактам и на них не отразилось подорожание.
Себестоимость блочной "Гауды" и "Эменталя" существенно выросла, так что разница в цене с украинским производителем почти не отличается. Хотя эти сорта сыра экспортировали из-за границы, как раз из-за более низких цен.
Украина импортирует сыр из:
- Польши (41%);
- Германии (14%);
- Нидерландов (11%).
В то же время, отечественные производители также увеличивают цены на свою продукцию на внутреннем и внешнем рынках. Однако при этом они теряют объемы продаж.
Украинский сыр продают в:
- Казахстане (70%);
- Молдавии (25%).
Эксперты считают, что, несмотря на высокие цены на экспорт и импорт сыра, в декабре можно рассчитывать на традиционно хорошие продажи накануне праздников.
Что еще подорожало для украинцев?
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