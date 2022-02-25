Германия готова отказаться от российского газа из-за войны в Украине

Власти ФРГ могут отказаться от закупок газа и угля в РФ / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

После начала войны на территории Украины Германия решила принять законы, что обеспечат стране стратегические запасы энергоресурсов. Конечная цель таких мер – отказ от закупок газа и угля у РФ в ответ на военную агрессию Кремля.

Об этом сообщил вицеканцлер, министр экономики Германии Роберт Хабек в эфире ADR.

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Он заметил, что в настоящее время Германия на 50% зависит от импорта российского угля.

"Мы должны будем покупать газ, а также уголь в других странах в более значительном объеме", – сказал Хабек.

Как информирует Euractiv, Хабек заявил, что соответствующий закон уже разрабатывается и будет представлен в ближайшее время, чтобы газ закупался летом.

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Для понижения газовой зависимости от РФ Германия также планирует выстроить новейшие LNG-терминалы (для приема СПГ, сжиженного газа из США и Катара).

"Германия имеет варианты, где приобрести достаточное количество газа и других ресурсов без России", – сказал немецкий чиновник.

Санкции США против России

США ввели санкции против российских банков из-за нападения РФ на Украину. Ограничения утвердили против Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, банка "Открытие", Совкомбанка.

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