Німеччина готова відмовитися від російського газу через війну в Україні

Влада ФРН може відмовитися від закупівель газу та вугілля у РФ / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Після початку війни на території України Німеччина вирішила ухвалити закони, що забезпечать країні стратегічні запаси енергоресурсів. Кінцева мета таких заходів – відмова від закупівель газу та вугілля у РФ у відповідь на військову агресію Кремля.

Про це повідомив віцеканцлер, міністр економіки Німеччини Роберт Хабек в ефірі ADR.

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Він зауважив, що нині Німеччина на 50% залежить від імпорту російського вугілля.

"Ми повинні будемо купувати газ, а також вугілля в інших країнах у більш значному обсязі", – сказав Хабек.

Як інформує Euractiv, Хабек заявив, що відповідний закон уже розробляється і буде представлений найближчим часом, щоб газ закуповувався влітку.

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Для зниження газової залежності від РФ Німеччина також планує побудувати нові LNG-термінали (для прийому ЗПГ, зрідженого газу зі США та Катару).

"Німеччина має варіанти, де придбати достатню кількість газу та інших ресурсів без Росії", – сказав німецький чиновник.

Санкції США проти Росії

США ввели санкції проти російських банків через напад РФ на Україну. Обмеження затвердили проти Сбербанку, ВТБ, Газпромбанку, банку "Открытие", Совкомбанку.

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