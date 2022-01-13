Гектар заметно подорожал: сколько украинской земли продали за полгода

Как изменилась цена за один гектар / Фото: Коллаж: Сегодня

Рынку земли в Украине исполнилось 6 месяцев. За это время было продано земельных участков на общую стоимость 5,3 млрд грн.

О результатах сообщает Киевская школа экономики (KSE).

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По ее данным, с ноября рынок значительно оживился, как по количеству сделок купли-продажи, так и по площади земли в обороте – на целых 30%.

В декабре был поставлен новый рекорд – количество сделок за месяц перевалило за тысячу, рассказал эксперт Роман Нейтер.

Больше всего продают и покупают земли для ведения личного сельского хозяйства. В Киевской школе экономики рассказывают, что средневзвешенная цена за гектар украинской земли составляет около 40 тыс. грн. На старте цена за гектар колебалась в районе 1000 долларов, что намного меньше, чем сейчас.

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Таким образом, за первые полгода в Украине заключали в среднем 470 сделок ежедневно, а площадь продаваемых земель – свыше 150 тысяч га. В общей сложности за эти шесть месяцев было продано лишь немногим более трети процента всех сельскохозяйственных земель.

Новые правила продажи земли

В Украине могут изменить правила при заключении сделок купли-продажи земель, а именно – расширить список запретов на продажу участков.

Соответствующий законопроект депутаты внесли в Верховную Раду, им также предлагается освободить нотариусов от обязанности проверять покупателей.

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Вместо этого декларацию придется подавать самим покупателям участков. Запрещено будет покупать земли сельского назначения тем, кто находится под санкциями.

"Сегодня" также писали, в каких регионах продают больше всего земель, и когда этот рынок начнет приносить настоящие доходы.