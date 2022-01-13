Гектар помітно подорожчав: скільки української землі продали за півроку

Як змінилася ціна за один гектар / Фото: Колаж: Сьогодні

Ринку землі в Україні виповнилось 6 місяців. За цей час було продано земельних ділянок загальною вартістю 5,3 млрд грн.

Про результати повідомляє Київська школа економіки (KSE).

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За її даними, з листопада ринок значно пожвавився, як за кількістю угод купівлі-продажу, так і за площею землі в обороті – на цілих 30%.

У грудні було поставлено новий рекорд – кількість угод протягом місяця перевалила за тисячу, розповів експерт Роман Нейтер.

Найбільше продають та купують землі для ведення особистого сільського господарства. У Київській школі економіки розповідають, що середньозважена ціна за гектар української землі становить близько 40 тис. грн. На старті ціна за гектар коливалася в районі 1000 доларів, що набагато менше, ніж зараз.

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Отже, за перші півроку в Україні укладали в середньому 470 угод щодня, а площа земель, які продавались, – понад 150 тисяч га. Загалом за ці шість місяців було продано лише трохи більше третини відсотка усіх сільськогосподарських земель.

Нові правила продажу землі

В Україні можуть змінити правила при укладанні угод купівлі-продажу земель, а саме – розширити перелік заборон на продаж ділянок.

Відповідний законопроэкт депутати внесли до Верховної Ради, ним також пропонується звільнити нотаріусів від обов'язку перевіряти покупців.

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Натомість декларацію доведеться подавати самим покупцям ділянки. Заборонено буде купувати землі сільськогосппризначення тим, хто перебуває під санкціями.

"Сьогодні" також писали, у яких регіонах продають найбільше земель, та коли цей ринок почне приносити справжні прибутки.