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Три месяца работы рынка земли: где продают больше и сколько можно заработать за один гектар

София Зиновьева София Зиновьева Редактор раздела "Деньги"
4 октября, 14:55
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Эксперт рассказал, что мешает рынку земли работать на полную мощность и в каких областях заключили больше сделок
/ Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

С начала работы рынка земли в Украине заключили 25 255 сделок по купле-продаже земельных участков.

Об этом сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия Украины в понедельник, 4 октября.

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Лидерами по количеству сделок являются Киевская и Полтавская области, а по площади земель – Кировоградская и Харьковская.

Сообщается, что сейчас заявления для получения доступа в Государственный земельный кадастр подало 5096 нотариусов.

Как стартовал рынок земли в Украине

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Руководитель Украинской ассоциации аграрного экспорта Дмитрий Крошка рассказывает, что ключевые вопросы за данный время не изменились.

"Ключевые вопросы остались прежние: страх владельцев паев продешевить и технические вопросы оформления сделок (толкование законодательства, оформление документов, работа нотариусов с реестрами, оценка и т. д.)",- рассказал эксперт.

По словам Дмитрия Крошки, больше всего процессы торговли землей тормозят следующие факторы:

  • недостаточность задекларированных финансовых ресурсов потенциальных покупателей (это создает угрозу потерять землю небольшим фермерам, которые хотели бы приобрести землю, ими арендуемую чтобы защитить уже осуществленные инвестиции.)
  • случаи мошенничества, которые уже стали нередки (это касается, в первую очередь, случайного исключения из реестра договоров аренды, что позволяет избежать информирования арендатора об осуществлении сделки купли-продажи).

Цена остается совсем небольшой и в среднем не превышает 1 тыс. долл. за гектар, хотя Минагрополитики рассчитывало другую стоимость, говорит эксперт.

"По моему мнению, существенной активизации сделок купли-продажи следует ожидать после следующей декларационной кампании доходов физических человек и результатов налоговой амнистии, когда появятся задекларированные средства у физических человек,- сказал руководитель ассоциации.

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Ранее "Сегодня" с экспертами разбирались, как прошли первые три месяца работы рынка земли и когда он заработает на полную мощность.

Также мы писали, где самая дорогая земля и сколько можно выручить за свой пай.

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