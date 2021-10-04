Три месяца работы рынка земли: где продают больше и сколько можно заработать за один гектар

С начала работы рынка земли в Украине заключили 25 255 сделок по купле-продаже земельных участков.
Об этом сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия Украины в понедельник, 4 октября.
Лидерами по количеству сделок являются Киевская и Полтавская области, а по площади земель – Кировоградская и Харьковская.
Сообщается, что сейчас заявления для получения доступа в Государственный земельный кадастр подало 5096 нотариусов.
Как стартовал рынок земли в Украине
Руководитель Украинской ассоциации аграрного экспорта Дмитрий Крошка рассказывает, что ключевые вопросы за данный время не изменились.
"Ключевые вопросы остались прежние: страх владельцев паев продешевить и технические вопросы оформления сделок (толкование законодательства, оформление документов, работа нотариусов с реестрами, оценка и т. д.)",- рассказал эксперт.
По словам Дмитрия Крошки, больше всего процессы торговли землей тормозят следующие факторы:
- недостаточность задекларированных финансовых ресурсов потенциальных покупателей (это создает угрозу потерять землю небольшим фермерам, которые хотели бы приобрести землю, ими арендуемую чтобы защитить уже осуществленные инвестиции.)
- случаи мошенничества, которые уже стали нередки (это касается, в первую очередь, случайного исключения из реестра договоров аренды, что позволяет избежать информирования арендатора об осуществлении сделки купли-продажи).
Цена остается совсем небольшой и в среднем не превышает 1 тыс. долл. за гектар, хотя Минагрополитики рассчитывало другую стоимость, говорит эксперт.
"По моему мнению, существенной активизации сделок купли-продажи следует ожидать после следующей декларационной кампании доходов физических человек и результатов налоговой амнистии, когда появятся задекларированные средства у физических человек,- сказал руководитель ассоциации.
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