В Украине хотят изменить правила покупки земли – у кого могут забрать участок

Депутаты хотят расширить перечень запретов и обязать некоторых людей подавать декларации, для покупки определенных видов земли

У кого могут конфисковать уже приобретенный участок / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине собираются изменить правила покупки земли и увеличить перечень запретов по продаже участков.

Об этом говорится в проекте закона №6199, который народные депутаты внесли в Верховную Раду 21 октября.

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Нардепы предлагают расширить список тех, кто не имеет права покупать землю и освободить нотариусов от обязанности проверять покупателей. А вот покупателям придется подавать декларацию.

Авторы законопроекта предлагают распространить запрет на приобретение права собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения участниками или конечными бенефициарными владельцами юридических лиц, к которым применены санкции.

Нотариусы не обязаны проверять своих клиентов, а изменения будут распространяться на земли, предназначенные для ведения садоводства (до 0,24 га) или личного крестьянского хозяйства (до 2 га).

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Если вы претендуете на такие участки, то должны подать нотариусу декларацию для оформления сделки, а если в нее внести недостоверную информацию - земля будет подлежать конфискации.

Что украинцы будут получать вместе с домом?

С 28 октября в Украине действуют новые правила по покупке недвижимости и теперь вместе с домом украинцы будут автоматически получать в собственность землю, на которой он стоит.

Правило не распространяется на многоквартирные дома, но действует на нежилые помещения, например сараи или склады.

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Если земля находится в аренде, то новому владельцу дома она также переходит в арендную собственность.

"Сегодня" раньше писали, когда в рынок земли начнет приносить свои плоды.

И рассказывали, на сколько ежегодно будет дорожать украинская земля.