Газ, свет или вода? За какие коммунальные услуги украинцы массово не хотят платить

Какие коммунальные услуги украинцы оплачивают хуже всего / Фото: Коллаж: Сегодня

В течение сентября 2021 украинцы заплатили за коммунальные услуги более 12 млрд грн, а задолженность на конец месяца за разные виды услуг значительно превысила эту цифру.

Про это сообщает Государственная служба статистики.

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Отмечается, что на конец месяца задолженность украинцев по уплате за поставку и распределение природного газа составила 23,1 млрд. грн.

За снабжение тепловой энергии и горячей водой населения должно 18,8 млрд грн, а за электроэнергию – 6,4 млрд грн.

Накопились долги и за управление многоквартирным домом, сумма составляет 5,5 млрд.грн., а за вывоз мусора – 1,2 млрд.

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В Госстате отмечают, что согласно постановлениям Кабмина, в сентябре с населением было заключено 7,3 тыс. договоров о погашении реструктуризированной задолженности на сумму 76,1 млн. грн.

Сумма же внесенных платежей составила почти 33 млн грн.

Украинцы жалуются на качество услуг ЖКХ

Еще до начала отопительного сезона в Госпродпотребслужбу поступило большое количество жалоб о качестве предоставления коммунальных услуг от украинцев из разных регионов.

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Так, из 19,9 тысячи жалоб почти половина (45%) касается именно качества услуг ЖКХ.

Раньше мы писали про долги Украины в сфере энергетики, а также рассказывали, на сколько украинцев обсчитали отправляя коммунальные платежки.