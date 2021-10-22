Деньги
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
💡 Большое обновление сетей 📽 Голливудская трагедия 🚫 Жесткий карантин - октябрь 2021 Выборы в Харькове Выборы в Харькове
СЕГОДНЯ Новости экономики Новости ЖКХ

Не оплачивают платежки? Долги украинцев за коммуналку стремительно растут

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела "Деньги"
22 октября, 13:08
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
На формирование долга влияют высокие тарифы – украинцы массово не оплачивают счета
Больше всего украинцы должны за газ
Больше всего украинцы должны за газ / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине на 7,5 млрд грн вырос долг населения по услугам ЖКХ – по состоянию на август 2021 года он составил почти 63 миллиарда гривен.

Об этом свидетельствуют данные Госстата Украины.

Реклама

В прошлом году, в августе, население было должно за коммунальные услуги 55,5 млрд грн. На формирование долга влияют высокие тарифы.

Больше всего украинцы должны за:

  • газ – 23,3 млрд грн;
  • отопление – 19,5 млрд грн;
  • водоснабжение – 6,6 млрд грн;
  • вывоз бытовых отходов – 1,2 млрд грн;
  • электроэнергию – 6,8 млрд грн;
  • за обслуживание домов – 5,5 млрд грн.

В прошлом году они были должны 21,5 млрд грн за газ,16,7 млрд грн за отопление, 5,7 млрд грн за водоснабжение, 1,03 млрд грн за вывоз бытовых отходов, 5,2 млрд грн за электроэнергию и 5,1 млрд грн за обслуживание домов.

Реклама

Сколько стоит в октябре газ

Киевлянам предлагают газ больше чем по 30 гривен. "КиевГазЭнерджи" продает газ по 30,50 гривен за кубометр. В сентябре тариф этой компании был на уровне 19,80 гривни, в августе – 15,76 гривни за кубометр.

В среднем цены на отопление и горячую воду в Киеве могут подорожать почти на 50%. Таким образом, к прошлогодней платежке за тепло придется добавить приблизительно 1-1,3 тысячи гривен.

Высокие цены и у других поставщиков: "ТАС Энергия страны" предлагает газ по 30,06 гривни (в сентябре 20,96 гривни за кубометр).

Реклама

Но есть компании, которые предлагают газ дешевле. Например, YASNO. Месячный тариф в Киеве, Днепре и Донецкой области составляет 12 гривен за кубометр на октябрь.

Ранее мы сообщали, что:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама
Финанс-дайджест
Больше новостей
Money-лайфхакер
Тарифы на газ
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Обменка
Курс гривни Сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.2

Российский рубль (₽)

0.3676

Евро (€)

30.49

Налогами по цифровизации
Что будет с 4G и 5G в Украине
Лови связь!
Цитата дня

Образование поможет выжить. Самообразование приведет вас к успеху.

Джим Рон, американский бизнес-тренер
Опрос
Выбор украинцев
ТОП электрокаров
Узнай о новом рекорде
Опрос
Поройся в копилке
Десять "минималок" за 20 копеек!
Какую монету искать?

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Коммуналка
Кому отопление обойдется дороже всего?
Хочу знать
Опрос
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
30,45
29,95
29,00
17,60
30,50
30,00
29,00
17,67
31,58
30,35
28,63
18,47
32,29
32,09
30,59
18,79
33,49
31,33
28,97
18,23
35,38
32,56
31,35
18,34
35,50
32,56
31,35
18,97
35,50
32,56
31,35
18,98
35,59
31,60
28,89
18,28
35,97
32,56
33,97
18,97
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять