Не оплачивают платежки? Долги украинцев за коммуналку стремительно растут

На формирование долга влияют высокие тарифы – украинцы массово не оплачивают счета

Больше всего украинцы должны за газ / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине на 7,5 млрд грн вырос долг населения по услугам ЖКХ – по состоянию на август 2021 года он составил почти 63 миллиарда гривен.

Об этом свидетельствуют данные Госстата Украины.

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В прошлом году, в августе, население было должно за коммунальные услуги 55,5 млрд грн. На формирование долга влияют высокие тарифы.

Больше всего украинцы должны за:

газ – 23,3 млрд грн;

отопление – 19,5 млрд грн;

водоснабжение – 6,6 млрд грн;

вывоз бытовых отходов – 1,2 млрд грн;

электроэнергию – 6,8 млрд грн;

за обслуживание домов – 5,5 млрд грн.

В прошлом году они были должны 21,5 млрд грн за газ,16,7 млрд грн за отопление, 5,7 млрд грн за водоснабжение, 1,03 млрд грн за вывоз бытовых отходов, 5,2 млрд грн за электроэнергию и 5,1 млрд грн за обслуживание домов.

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Сколько стоит в октябре газ

Киевлянам предлагают газ больше чем по 30 гривен. "КиевГазЭнерджи" продает газ по 30,50 гривен за кубометр. В сентябре тариф этой компании был на уровне 19,80 гривни, в августе – 15,76 гривни за кубометр.

В среднем цены на отопление и горячую воду в Киеве могут подорожать почти на 50%. Таким образом, к прошлогодней платежке за тепло придется добавить приблизительно 1-1,3 тысячи гривен.

Высокие цены и у других поставщиков: "ТАС Энергия страны" предлагает газ по 30,06 гривни (в сентябре 20,96 гривни за кубометр).

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Но есть компании, которые предлагают газ дешевле. Например, YASNO. Месячный тариф в Киеве, Днепре и Донецкой области составляет 12 гривен за кубометр на октябрь.

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