Газ, світло чи вода? За які комунальні послуги українці масово не хочуть платити

Які комунальні послуги українці оплачують найгірше / Фото: Колаж: Сьогодні

Протягом вересня 2021 року українці заплатили за комунальні послуги понад 12 млрд грн, а заборгованість на кінець місяця за різні види послуг значно перевищила цю цифру.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

Реклама

Зазначається, що на кінець місяця заборгованість українців зі сплати за постачання та розподіл природного газу становила 23,1 млрд грн.

За постачання теплової енергії та гарячої води населення винне 18,8 млрд грн, а за електроенергію – 6,4 млрд грн.

Накопичились борги і за управління багатоквартирним будинком, сума становить 5,5 млрд грн, а за вивезення сміття - 1,2 млрд грн.

Реклама

У Держстаті зазначають, що відповідно до постанов Кабміну, у вересні із населенням було укладено 7,3 тис. договорів про погашення реструктуризованої заборгованості на суму 76,1 млн грн

А сума внесених платежів становила майже 33 млн грн.

Українці скаржаться на якість послуг ЖКГ

Ще до початку опалювального сезону до Держпродспоживслужби надійшла велика кількість скарг про якість надання комунальних послуг від українців з різних регіонів.

Реклама

Так, з 19,9 тисячі скарг майже половина (45%) стосується саме якості послуг ЖКГ.

Раніше ми писали про борги України у сфері енергетики, а також розповідали, на скільки українців обрахували, відправляючи комунальні платіжки.