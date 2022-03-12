Эвакуационные рейсы "Укрзализныци": как добраться до Польши, Венгрии и Словакии

Как выехать за границу 12 марта / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

"Укрзализныця" 8 марта продолжает отправлять эвакуационные поезда за границу, чтобы увезти украинцев подальше от боевых действий.

О расписании и направлениях движения компания сообщила в Facebook.

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Рейсы в Польшу

№ 907/908 Днепр – Хелм в 10:30. № 7609/7610 Львов – Пшемысль в 12:12. №7611/7612 Львов – Пшемысль в 15:40. №67/68 Киев – Варшава в 19:13 (с группой вагонов на Хелм №910/909). №7601/7602 Львов – Пшемысль в 19:55.

Рейсы в Венгрию

Со ст. Чоп к ст. Захонь (Венгрия) за день с интервалом в три часа курсируют девять пар поездов.

Также в 12:30 с вокзала г. Мукачево отправляется поезд Венгерской железной дороги в Будапешт.

Рейсы в Словакию

№ 8661 Чоп – Чиерна над Тисоу – Кошице будет отправляться в 11:35 и прибывать до конечной остановки в 13:49. № 961 Чоп – Чиерна-над-Тиссоу – Кошице отправлением в 16:50 и прибытием в 18:13.

Рейсы в Румынию

Эвакуационный маршрут Одесса – Тульча отправится в 23:23 с одесского вокзала в Измаил с пересадкой на катер в Тульчу. Прибытие в Румынию в 10:30.

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Бесплатный проезд для украинцев

В 11 странах Европы ввели бесплатный проезд на железной дороге для украинцев. Чтобы воспользоваться предложением, достаточно показать паспорт.

Бесплатный проезд в муниципальном транспорте Вены ввела Австрия.

В Бельгии перевозят украинцев без платы за проезд в любой пункт на поездах SNCB, скоростных TGV и Thalys, Eurostar. Билеты выдают в международных кассах и терминалах вокзала Brussels – Midi.

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Для украинцев действует предложение бесплатного проезда по всей территории Венгрии на поездах MAV-START, по всем маршрутам в Грузии, по рейсам Deutche Bahn из Польши в Германию.

Нидерланды предоставляют украинцам билет на день, который действует 24 часа и подходит для посадки на любой поезд.

Поляки перевозят украинцев 2-м классом по территории страны в поездах TLK и IC PKP Intercity. Билет выдают на кассе или кондуктор.

В Словакии граждане Украины могут воспользоваться услугами железнодорожной компании ZSSK и автобусного перевозчика Slovak Lines. В Финляндии для украинцев предложение действует от железнодорожного перевозчика VR, во Франции – на поездах SNFC.

По Чехии украинцам предоставили бесплатный проезд на транспорте Leo Express и CD. Последняя также осуществляет гуманитарные рейсы от границ Украины с Польшей и Словакией на территорию Чехии.

Раньше мы писали, какие эвакуационные рейсы запустила "Укрзализныця" по территории Украины.

Также мы рассказывали, что ждет украинских переселенцев в Польше, и как в целом оформить статус беженца.