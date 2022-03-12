Евакуаційні рейси "Укрзалізниці": як дістатися до Польщі, Угорщини та Словаччини

Як виїхати за кордон 12 березня / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні
"Укрзалізниця" 8 березня продовжує відправляти евакуаційні потяги за кордон, щоб відвезти українців подалі від бойових дій.
Про розклад та напрямки руху компанія повідомила у Facebook.
Рейси до Польщі
№ 907/908 Дніпро – Хелм о 10:30.
№ 7609/7610 Львів – Пшемисль о 12:12.
№ 7611/7612 Львів – Пшемисль о 15:40.
№ 67/68 Київ – Варшава о 19:13 (з групою вагонів на Хелм №910/909).
№ 7601/7602 Львів – Пшемисль о 19:55.
Рейси до Угорщини
Зі ст. Чоп до ст. Захонь (Угорщина) протягом дня з інтервалом у три години курсують дев'ять пар поїздів.
Також о 12:30 з вокзалу м. Мукачево вирушає поїзд формування Угорської залізниці до Будапешта.
Рейси до Словаччини
- № 8661 Чоп – Чієрна-над-Тісоу – Кошице вирушатиме об 11:35 та прибуватиме до кінцевої зупинки о 13:49.
- № 961 Чоп – Чієрна-над-Тісоу – Кошице відправленням о 16:50 і прибуттям о 18:13.
Рейси до Румунії
Евакуаційний маршрут Одеса – Тульча вирушить о 23:23 з одеського вокзалу до Ізмаїла з пересадкою на катер до Тульчі. Прибуття до Румунії о 10:30.
Безкоштовний проїзд для українців
В 11 країнах Європи запровадили безкоштовний проїзд на залізниці для українців. Щоб скористатися пропозицією, достатньо показати паспорт.
Так, безкоштовний проїзд у муніципальному транспорті Відня запровадила Австрія.
У Бельгії перевозять українців без плати за проїзд у будь-який пункт на поїздах SNCB, швидкісних TGV і Thalys, Eurostar. Квитки видають у міжнародних касах та терміналах вокзалу Brussels – Midi.
Для українців діє пропозиція безкоштовного проїзду по всій території Угорщини на поїздах MAV-START, за всіма маршрутами в Грузії, на рейсах Deutche Bahn з Польщі до Німеччини.
Нідерланди надають українцям квиток на день, який діє 24 години та підходить для посадки на будь-який поїзд.
Поляки перевозять українців 2-м класом територією країни в потягах TLK і IC PKP Intercity. Квиток видають на касі чи в кондуктора.
У Словаччині громадяни України можуть скористатися послугами залізничної компанії ZSSK та автобусного перевізника Slovak Lines. У Фінляндії для українців пропозиція діє від залізничного перевізника VR, у Франції – на поїздах SNFC.
По Чехії українцям дали безкоштовний проїзд на транспорті Leo Express і CD. Остання також здійснює гуманітарні рейси від кордонів України з Польщею і Словаччиною на територію Чехії.
Раніше ми писали, які евакуаційні рейси запустила "Укрзалізниця" по території України.
Також ми розповідали, що чекає українських переселенців у Польщі, і як загалом оформити статус біженця.