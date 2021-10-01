Электронные больничные в Украине и новые штрафы для водителей – самое главное о деньгах СЕГОДНЯ

Украинские водительские права признали еще в одной стране / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине с 1 октября начинали действовать электронные больничные, а за перегрузку дальнобойных фурмы придется заплатить от 8,5 до 51 тыс грн.

Сайт "Сегодня" собрал все самые важные экономические новости пятницы, 1 октября.

Новые штрафы для водителей

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В Украине с 1 октября за перегрузку дальнобойных фур придется заплатить от 8,5 до 51 тыс грн. В стране вступили в силу законы, внедряющик автоматическую фиксацию нарушений габаритно-весовых норм в движении Weigh-in-Motion

Сейчас на украинских автодорогах уже установили 48 комплексов Weigh-in-Motion. Они работают 24/7 и обрабатывают информацию мгновенно.

Электронные больничные в Украине

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С 1 октября начинают действовать электронные больничные. По словам Федорова, отныне все больничные будут только в электронном виде, а это актуально во время пандемии.

Влияет это и на безопасность данных, так как ни Пенсионный фонд, ни работодатель не сможет увидеть, чем болел человек и какие у него проблемы.

Новые функции в "Дії"

На портале "Дія" появятся новые сервисы. Среди них возможность получения электронного судебного решения, которое можно будет валидировать или подавать в органы государственной власти в электронном формате.

Появятся такие новые сервисы:

возможность уплаты штрафа по постановлению об административном правонарушении;

получение сообщения о судебном заседании, в котором гражданин участвует;

получение электронного судебного решения.

Признание украинских прав еще в одной стране

1 октября вступил в силу Меморандум взаимопонимания, который был подписан еще 14 февраля 2021 года в Абу-Даби.

Меморандум предусматривает, что каждый гражданин Украины, который приезжает в ОАЭ с целью постоянного или временного проживания может конвертировать свое водительское удостоверение по упрощенной процедуре.

Не нужно будет повторно пересдавать ни теоретические ни практические экзамены, однако это касается прав только категорий "А" и "В".

Новая онлайн-услуга в "Укрзализныци"

Укрзализныця запускает чат-бот в мессенджерах, через который можно будет покупать билеты на все поезда дальнего следования, а также скоростные и региональные маршруты.

Официальные чат-боты УЗ доступны с 1 октября в Viber и Telegram и имеют следующие функции:

продажи и возврата билетов;

заказа питания;

отображения расписания движения;

информация о прибытии, опоздание поезда, номер пути;

онлайн-табло.

Также можно будет оценить качество поездки, чистоту вагона и поведение проводника. Свой отзыв можно будет оставить в специальной форме.

Кроме того, с 10 октября путями Укрзализныци можно будет добраться сразу в Польшу. Это сообщение было прекращено 15 марта 2020 года, из-за введения карантина.